中和壽德公園滯洪池15日下午發揮滯洪功能。（新北市水利局提供）

中港大排15日下午開啟左箱涵接納周邊下水道宣洩。（新北市水利局提供）

新北市昨（15）日午後強降雨，新莊區10分鐘雨量19毫米、30分鐘累積雨量47.5毫米，大雨超過排水設施保護標準，平時作為新北清溪川的中港大排緊急開啟排洪閘門，利用河廊蓄水發揮滯洪功能，減輕周邊排水設施負擔；另中和壽德公園滯洪池也在此次強降雨中充分發揮作用，有效降低當地積淹水風險。

水利局長宋德仁表示，昨日強降雨遠超過新莊地區排水系統容量，中港大排緊急開啟排洪閘門讓超量水體進入河廊滯洪，防制積淹水不再擴大，昨日滯洪量達3萬6000噸，相當於14座標準游泳池，讓新莊幸福路一帶路面積水情形，於大雨減緩後10分鐘內退水。

滯洪結束後，水利局即派員連夜進行河廊清洗，並於今日開放使用，恢復平時綠意盎然的親水河廊。

此外，中和壽德公園為公園綠地兼顧防災減洪功能的滯洪池，昨日也容納6500噸的雨水，有效緩解中和莒光路及環球購物中心一帶雨水下水道的負荷。公園採用下挖立體式的設計，除了增加公園活動空間，也增加滯洪空間以因應極端氣候影響，在強降雨期間搖身一變，肩負滯洪的防汛重任。

水利局表示，在氣候變遷、降雨極端值不斷創新高的衝擊下，原有排水系統無法因應，韌性防災已成治水主流，不可能做到完全不淹水，目前應該以「如何讓水退得更快」，從「不能淹水」到「不怕水淹」，超過排水系統設計標準之強降雨，只要在降雨稍緩均能立即發揮排水系統功能於1到20分鐘內退水完成。

另水利局為確保排水設施健全與妥善，每次強降雨後立即進行各項排水設施檢查及處置，確保排水設施隨時保持正常，以因應各種災情及有效處理，保障市民生命財產安全無虞。