TIFFANY（Tiffany & Co.）的Blue Book頂級珠寶系列，向來是珠寶藏家爭相鎖定珍藏的藝術臻品，即起登台的TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」（Tiffany Celeste）珠寶展，除了展出今年全新登場的Blue Book系列頂級珠寶，還有深受台灣VIP喜愛的「石上鳥」胸針、珍稀罕見的彩鑽和天然珍珠等，總共有600件、總價逾110億元的珠寶作品，創下歷史新高。

「蒼穹萬象」華光萬丈尖晶石項鍊，也可以當作冠冕佩戴。（Tiffany & Co.提供）

★三大展區600件珠寶作品

TIFFANY全新創作三只「石上貓頭鷹」胸針，十分精巧討喜。（Tiffany & Co.提供）

此次TIFFANY珠寶展總共有三大展區，一是「蒼穹萬象」（Tiffany Celeste）展區，有六大子題的春季珠寶和三大子題的夏季珠寶，其中夏季珠寶更是才剛發表的新作，就在台灣搶先曝光，可見對台灣市場的重視。

第二展區則是史隆伯傑展區，致敬史隆伯傑大師（Jean Schlumberger），包括多款鑲嵌彩色寶石的「石上鳥」胸針、TIFFANY 首款「翱翔鳥」飛行陀飛輪腕表、石上鳥珠寶表等，其中有三只全新設計的「石上貓頭鷹」胸針，是台灣珠寶藏家早在年初見到設計草圖就搶先下訂，如今成品搶先在台曝光，主石分別是蛋白石、坦桑石和月光石。

Schlumberger by Tiffany & Co.石上鳥藍寶石鑽石珠寶表，小鳥造型自動盤會擺動。（Tiffany & Co.提供）

Schlumberger by Tiffany & Co.翱翔鳥藍寶石鑽石陀飛輪珠寶表。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Blue Book「蒼穹萬象」燦爛之輝黃鑽戒指，主石為逾6克拉黃鑽。（Tiffany & Co.提供）

第三展區則是Blue Book Classic展區，陳列20顆阿蓋爾礦場關場前釋出的粉紅鑽和紅鑽，以及多件鑲有大克拉黃鑽的珠寶作品，豐富的彩鑽珍藏，展現TIFFANY「鑽石之王」的雄厚實力。

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」流光星彩（Shooting Star）紫水晶胸針。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」孔雀華翎（Peacock）坦桑石、碧璽戒指。（Tiffany & Co.提供）

★Nathalie Verdeille與史隆伯傑大師的深情對話

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」熾陽之焰（Flames）鑽石項鍊。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY之所以在今年有如此豐富多樣的珠寶作品問市，必須歸功珠寶暨高級珠寶首席設計總監Nathalie Verdeille，去年她初試啼聲推出Blue Book系列「Out of the Blue」珠寶作品，致敬史隆伯傑大師的經典之作，融入大膽玩味設計語彙，將TIFFANY百餘年來的品牌精髓發揮得淋漓盡致，強化並形塑TIFFANY的品牌DNA，在眾多珠寶精品當中顯得卓越出眾，廣受好評。

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」飛羽凌空（Wings）鑽石項鍊。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」飛羽凌空（Wings）藍寶石戒指，主石是逾11克拉藍寶石。（Tiffany & Co.提供）

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」星夜如夢（Iconic Star）系列海水藍寶石與藍色風信子石項鍊。（Tiffany & Co.提供）

今年，Nathalie Verdeille發表由她操刀設計的第二個Blue Book系列「蒼穹萬象」（Tiffany Celeste）珠寶作品，全系列包括了飛羽凌空（Wings）、乘風箭矢（Arrow）、星圖幻境（Constellation）、星夜如夢（Iconic Star）、華光萬丈（Ray of Light）和燦爛之輝（Apollo）等六大春季主題，以及孔雀華翎（Peacock）、流光星彩（Shooting Star）和熾陽之焰（Flames）三個夏季主題，重現史隆伯傑大師對宇宙大自然的瘋狂想像與創意，作品豐富且數量驚人，讓人為之驚豔。

TIFFANY Blue Book系列「蒼穹萬象」星夜如夢（Iconic Star）系列海水藍寶石與藍色風信子石耳環。（Tiffany & Co.提供）

★亞洲首度曝光 吸睛焦點

亞洲首度曝光的「蒼穹萬象」夏季珠寶，更是矚目焦點，其中一款流光星彩（Shooting Star）主題項鍊，融入史隆伯傑大師的經典設計元素，包括星星、飄逸的緞帶等，勾勒流星劃過天際的絢爛軌跡，5顆總重逾78克拉的紫水晶在黃金鑽石緞帶的環繞下閃耀絢麗光芒，與點點星光般的鑽石層疊交織，恍若粲然奪目的星河。

孔雀華翎（Peacock）主題珠寶是一曲皇室神話的華美頌歌，孔雀色彩斑斕的羽翼本身即是大自然的傑作，令人讚歎，其中鑲有兩顆逾11克拉坦桑石的戒指，在綠色碧璽、鑽石的襯托之下，讓人目眩神迷。

以太陽耀眼光芒為靈感發想的熾陽之焰（Flames）主題珠寶，靈感源自史隆伯傑大師的Flame耳環，一款鉑金和黃K金鑽石項鍊，採用大師最為所熟知的「雙金工藝」，鑲嵌了總重逾53克拉的鑽石，勾勒躍動的烈焰，主石則是7克拉的璀璨鑽石，可搭配一對鑲嵌總重逾2克拉濃彩黃鑽的耳環，絢爛盛放。

另外還有春季發布的飛羽凌空（Wings）系列項鍊，靈感源自史隆伯傑手繪飛馬和翅膀的手稿，為此Nathalie Verdeille還研發「Serti Plume」(羽毛鑲嵌）鑲嵌法，將各種切工的鑽石鑲嵌其上，並在鉑金雕刻羽毛圖案，讓珠寶就像一根真正的羽毛。

全新「蒼穹萬象」（Tiffany Celeste）珠寶作品的另一個特色，是大量選用了藍色寶石，藉些呼應Tiffany Blue的品牌DNA，全場最複雜工藝的星夜如夢（Iconic Star）海水藍寶與藍色風信子石項鍊，採用了懸浮鑲嵌法，將大大小小，形狀不規則的隨形切割寶石鑲嵌其上，並以珍珠母貝與鑽石勾勒的星星點綴其間，更添風華。

「Tiffany 2024 Blue Book：Tiffany Celeste蒼穹萬象 高級珠寶展」

日期：即起至8月23日(星期五)，採預約制

地點：師大美術館（台北市和平東路一段129號）