鑽石總經理吳友梅表示，鑽石一號是由鑽石投資轉投資、直接管理的創投資金，主要投資已進入商化階段的生技公司。永笙是台灣唯一已具備國際營運能力的細胞治療公司，同時擁有臍帶血公、私捐庫，並與全球350間醫學中心合作，完成超過2,300例的臍帶血移植案例。

永笙核心產品也將陸續進入商化階段，包括臍帶血藥品、API原料供應、細胞儲存製備服務，是鑽石投資在細胞治療領域的重磅投資案。

執行長李冬陽表示，永笙看好全球細胞治療產業發展，持續強化在細胞治療領域的國際競爭力，核心異體細胞治療產品RegeneCyte 正在美國FDA藥證審核中，有機會於今年取得藥證，也將使永笙成為亞太第一個取得美國FDA臍帶血幹細胞新藥核准的生技公司。

永笙也是全球第一個以「異體臍帶血細胞新藥治療長新冠的二期臨床案」，目前已在美國完成收案，預計明年解盲。另一項是「異體臍帶血細胞新藥治療急性缺血性腦中風的二期臨床案」，是全球首例被FDA核准使用兩劑HLA匹配異體臍帶血治療急性缺血性腦中風的案例。

李冬陽表示，永笙正加快商化速度，美國FDA規格細胞庫，已可供應全球細胞治療公司、CDMO合法、合規、可商化的細胞原料，永笙-KY亦於今年獲得美國政府數百萬美元補助，增加公立醫院收集點，提高細胞庫收集量，持續強化國際商化實力。