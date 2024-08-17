有台8「惡男專業戶」之稱的男星馬幼興，曾演出《戲說台灣》系列和多部台8《天道》、《天之驕女》、《願望》。他日前才因得了「憩室炎」差點有生命危險，過難關後也宣布好消息，今年他成為有殼一族，在八里買了41坪新房，並首度開箱家中裝潢。

孝順的馬幼興原本因為母親生病，將內湖的房產賣掉，搬去和母親同住方便照顧，未料卻曾經歷2年失業低潮。他拿老本投資購屋，因台北市房價居高不下，他選擇淡水附近輕軌站旁的八里新市鎮，買價一坪約30萬。幸運的是，因為鄰近輕軌加上附近即將興建大型outlet，房價瞬間飆漲，目前一坪已升至40萬，有「賺到了」的感覺。今年入厝剛好是他54歲生日，加上憩室炎康復，他說：「這就當作是我送給自己的生日禮物，有重生的感覺。」

馬國賢（左）和馬幼興都是八里的鄰居，住得很近。（好睡王提供）

馬幼興透露新屋花了近半年裝潢，費用約2百萬，全屋走簡潔奶油風，「我其實跟設計師說，只要素淨就好，不要退流行，這樣才可以看不膩，所以我全屋都是奶油和淺咖啡色系，自己挺滿意。」新屋裝潢期間他正在拍《天道》，電視台附近就有不少大型家具公司，「我追求一個舒適，電動沙發和電動床可以讓我追劇時不會腰酸背痛。」新屋入厝選在8月8日生日當天，好友馬國賢和合作拍戲的許鈞鈞及葉華等人都到場暖房兼為他慶生。