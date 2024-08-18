台啤雲豹啦啦隊「浪LIVE」電豹女今（18）日舉辦年度徵選，主持由梁赫群搭配去年的冠軍電豹女笑笑、隊長小楓3人搭檔；嘻小瓜與Nike老師則擔任評審。今日現場除有電豹女學姊們的打氣應援外，韓籍啦啦隊成員李雅英的「師妹團」Onepick也特地從韓國飛來參與盛會，會怕被她們搶走光環？成員草莓自信心爆棚，認為大家都有獨特的魅力，不怕被比過。

電豹女即將迎來新成員，成員們被問及隊內是否有「學姊學妹制」？隊長小楓表示：「不會特別分，感情相當好，連絲襪都會互穿！」今年入選電豹女的學妹前3名分別是魚肉、安娜和喬喬，小楓坦言有新學妹進來，就會有必須成長的壓力；筱緹則認為隊友們的風格多元，大家各司其職，可以凸顯「電豹女」特色。

「電豹女」啦啦隊成員安汝（前排左起）、瑄瑄、Jasmine、笑笑、Nia、紹頤，雪寶（後排左起）、小楓、諺諺、語萱、草莓與筱緹。（想想時間有限公司提供）

此外，本次擔任評審的嘻小瓜是韓國女團TWICE成員周子瑜國中的舞蹈老師，也是讓她被韓國經紀公司看到的關鍵人物，「她上我的課大概8個月到1年，在舞蹈教室跳舞被韓方關注到，剛好她很高，我也把她照片放在C位」。提到周子瑜，嘻小瓜滿是驕傲，日後也將到韓國支持她第一次的SOLO打歌舞台，雖然在網路上詢問相關資訊時，被網友嗆伸手牌，不過他解釋：「就是剛好過了追星的年紀，問問怎麼做可以支持子瑜，後來也有跟大家解釋、道歉。最後有一個很好的粉絲有告訴我怎麼做，之後也會一起去看。」

「電豹女」啦啦隊徵選的本屆冠軍魚肉（左）從浪LIVE董事長王冠中手中接過獎勵。（想想時間有限公司提供）

嘻小瓜坦言他跟周子瑜私下都是I人（內向），有空就會互相傳訊給彼此打氣，「每次去韓國都不會特別跟她約，剛好有時間才會約，怕打擾她。我很感謝子瑜，撇除我們是師生，平常就像是好朋友相處，像是她會回我IG留言，或是我會稱讚她新造型很美，她就會回謝謝老師，很害羞」。