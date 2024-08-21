由洪都拉斯、施名帥、温貞菱、高英軒在苗栗獅潭駐村一個月的客家電視台《啊喔！最Kiang駐村小隊》迎來最終日，隊員們一早忙著收拾行李與滿滿的回憶，向民宿與辦公室道別，有始有終的完成最後一天的打卡。即將離別，施名帥、温貞菱及高英軒才剛開口就哽咽，只好派出隊長洪都拉斯打頭陣：「不瞞大家，我推了兩部戲決定來獅潭，最重要的原因是，獅潭的鄉親聽說我要來好開心，我就決定來了，我每天都在認識新朋友。」主持人吉那打趣虧他：「啊不是因為錢比較多齁？！」逗得大家破涕為笑。

前一晚，村民們特地為他們舉行惜別宴，劉淑能鄉長特別準備「獅潭之光」榮譽肩帶為隊員戴上，感謝他們這一個月為獅潭做的一切，「因為和你們像家人般的感情，捨不得才會掉眼淚，我們隨時歡迎你們再回來。」

村民們一人準備一道菜感謝駐村小隊。（客家電視台提供）

洪都拉斯說，「我們真的很喜歡獅潭，明天就要回去了，我們已經開始想念獅潭。」新店村蘇朝彰村長回應：「你們的到來為獅潭注入了新鮮的活力，讓這裡變得青春洋溢。我們都變年輕了！有村民說，原以為節目拍攝是以駐村小隊為主，後來才發現我們獅潭村民才是主角。」在離情依依中，為《啊喔！最Kiang駐村小隊》畫下圓滿句點。《啊喔！最Kiang駐村小隊》每周五晚間8點於客家電視頻道、網路、Youtube、LINE TV及四季線上同步播出。