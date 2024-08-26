公視出品劇集《聽海湧》播出第2周後口碑持續掀起激讚浪潮，收視在串流平台表現亮眼，公視＋、Hami Video 蟬聯全站冠軍7天，也在LINE TODAY追劇聲量榜衝上本週冠軍。該劇剪輯指導高鳴晟則認為《聽海湧》其實是一部「美少年受難記」，短短5集看見無數俊美青年在戰爭受苦、改變，從一開始帶著笑容與信心參與戰爭，逐漸地神情變得凌厲，甚至犯下瘋狂暴行。

在《俗女養成記》飾演「小蔡永森」的朱宥丞剛滿15歲，拍攝《聽海湧》時年僅13歲，卻在劇中透過眼神的轉變，從原本的天真無邪，為了生存和自立只能變得強悍銳利，讓觀眾感受到角色在戰俘營中的逐步轉變，演技轉折堪稱完美，而當他在第4集迎來最後一場戲後，劇迷紛紛淚崩，直呼：「我不行了」、「哭到眼睛乾」。另外，由施名帥飾演的「羅領事」在法庭上不斷咬定吳翰林是殺害妻小的唯一兇手，被劇迷形容有如八點檔使壞演技：「根本是《聽海湧》版苗可麗！」

《聽海湧》中朱宥丞遭判死刑，回家的路變得遙不可及。（公視提供）

《聽海湧》3大虐點讓觀眾十分心痛，除了連俞涵為偷食物遭受暴行、朱宥丞的海邊臨別，另外是向來兄弟情深的吳翰林和黃冠智首度產生嚴重衝突！朱宥丞從童星蛻變，在《聽海湧》飾演臺籍戰俘監視員三兄弟的小弟「德仔」，此次演出對他來說是一大挑戰，因為是他從未曾深入理解的一段歷史，更不可能體驗過參與戰爭的經歷，他提到最難的一場戲，正是最後在法庭被判死刑的場景，「我一直在想像一個人絕望的心情，一個人在知道自己被判死刑時的震驚和不甘。」

劇中，吳翰林在劇中想盡辦法偷換糧食以幫助連俞涵母子，被大哥黃冠智發現後直指吳翰林的行為是「通敵」，但吳翰林認為即使是面對敵人，也不能罔顧弱小性命，兩人因截然不同的立場而產生嫌隙。吳翰林談這場戲，他表示一開始是想幫助領事太太母子，看見這對母子的一抹微笑，對角色而已彷彿在艱困的戰地中與知己相遇，但隨著松野高志飾演的竹崎長官衝進來被痛毆，接著又引發兄弟兩人衝突，他形容「彷彿從天堂掉到地獄」，他也認為這場戲的難度極高，「一連串下來內心三溫暖、還被打到地上一直吃土，在身心不同層面上都是挑戰。」

朱宥丞在《聽海湧》獲讚連背影都有戲。（公視提供）

為平撫觀眾心情，導演孫介珩、製作人林佳儒、藝術指導廖惠麗、攝影指導王淳宇、剪輯指導高鳴晟和「時代劇女神」連俞涵再齊聚透過直播撫慰劇迷心情，連俞涵的一番話讓許多人感動不已，她表示雖然許多人覺得與歷史相關的時代戲集太沈重，但她認為「身為臺灣人就是一種修行」，「臺灣曾經是福爾摩沙、一個美麗島嶼，希望我們能用小孩子一樣的清澈的心去看我們的歷史。」她相信臺灣人現在可以自由的創作、自由把這些事情說出來，正是要感謝臺灣豐富的歷史。

吳翰林（左）和黃冠智在《聽海湧》劇中產生嚴重衝突。（公視提供）