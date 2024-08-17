公視出品的臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》日前在台北舉行千人首映後，無論是一般觀眾或影視業界前輩皆給予激讚。該劇將於今（17）日晚間首播，主演吳翰林、黃冠智和朱宥丞同時以「乘風破浪的哥哥」之姿，前往高雄港都舉行首映，黃冠智回憶當初在高雄南星計畫區拍戰俘營時的心情：「這裡真的是臺灣嗎？感覺真的穿越時空來到二戰時期的戰俘營，太佩服美術組了。」

吳翰林、黃冠智和朱宥丞對於再次回到高雄參與特別放映活動感到興奮，黃冠智表示因《聽海湧》第五度赴高雄拍戲，身為高雄女婿的他原本就對這座城市有著特殊的感情，這次拍攝更對高雄留下極為特殊的回憶，「上戲跟收工前看到的景象，上戲時在荒郊野外的戰俘營，收工後卻看到樂園的摩天輪，真的有時空錯亂的感覺。」

《聽海湧》主要演員到高雄舉辦特映會。（公視提供）

同時有導演身份的吳翰林則特別提到，過去參加高雄電影節、造訪高雄市電影館，也知道有「高雄拍」補助，感受到高雄對影視拍攝創作者非常友善，給予新銳影視工作者機會。年僅15歲的演員朱宥丞出道10年，他也是5度在高雄參與戲劇拍攝，他表示：「在這裡感覺到濃濃的人情味！高雄有大都市的繁華，又有美麗的自然景觀。」他還對柴山的獼猴們念念不忘。

拍攝《聽海湧》戰俘營的場面時，演員可說是身心受難，每天處於水深火熱之中，但他們都在高雄找到屬於自己的放鬆方式。黃冠智時常和其他演員相約去健身房運動，保持身體狀態，還會去做SPA，晚上則帶日本演員們逛夜市，「還會和翰林一起騎共享腳踏車到處晃晃，開發高雄美食。」吳翰林則喜歡在高雄看文化古蹟，「包含旗津的戰爭與和平紀念公園主題館，可以看到城市的脈絡和不同文化交集在一起。」

吳翰林（左起）、黃冠智和朱宥丞劇中飾演三兄弟，無論戲裡戲外都度過一段難忘的時光。（公視提供）

《聽海湧》繼去年在高雄電影節預告限定放映活動，今日回到高雄於MLD台鋁影城在大銀幕放映第1、2集，該劇描寫三位青年以軍屬身份赴南洋參與二戰、負責管理戰俘，戰後被控訴成為溝渠屠殺案嫌疑犯，劇情緊湊又同時深度刻畫人性，高雄觀眾都相當開心能有機會在大銀幕觀看。

朱宥丞飾演小弟新海木德。（公視提供）

《聽海湧》自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視＋、MOD與Hami Video影劇館＋上架並推出第一集免費看活動，並開放全球收看，還將於8／31週六晚上十點播出《漂流之海－聽海湧紀錄片》。