由吳翰林、黃冠智、連俞涵主演的公視戲劇《聽海湧》將迎來最終回，吳翰林飾演的臺籍戰俘監視員，對戰俘們始終有惻隱之心，在戰爭最後的大轟炸，想帶著連俞涵飾演的戰俘撤退，只見兩人全身沾滿灰泥塵土，連俞涵虛弱的模樣令人憂心不已。

吳翰林首度和連俞涵合作，他表示從《一把青》就開始喜歡對方的演出，還在開拍空檔時，向連俞涵表達自己的仰慕，「沒想到有這麼一天，能夠與自己很欣賞的演員一起演戲、空檔還能暢聊彼此喜歡的電影，真的是太神奇的體驗、太熱血了。」

這場搶救橋段，吳翰林形容角色心境相當煎熬，明知對方已經沒有求生意志，卻仍拖著她一起活下去，也成了全劇他最難忘的一場戲。吳翰林也首度來到北婆羅洲親自體驗「死亡行軍」，感受當地的溫度、濕度與獨特的地景，他感慨：「時空交錯，彷彿80年前的戰俘營再現。」

日本律師的岡本孝（右）一度威脅黃冠智在國際法庭上不要多說話。（公視提供）

《漂流之海－聽海湧紀錄片》導演陳宛靖談到拍攝紀錄片的歷程，她先是打趣說：「參與了一個未曾想像過的製作，從一個幕後花絮長成一個紀錄片，也是意想不到的神奇！」因拍攝這部紀錄片而更了解這段歷史的起點，她也盼望《聽海湧》不只是停留於此，「這是一個『開啟』，這段歷史還有很多不為人知的事物，希望讓更多人關注不同層面的故事。」他們在北婆羅洲拍攝時，也和當地嚮導交流臺籍日本兵的故事，「未來這位嚮導也可以分享這段歷史，讓大家知道知道日軍中有一群臺籍日本兵，以及這群臺籍日本兵的模樣和遭遇。」

《聽海湧》大結局將於8月31日週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，接著於晚上10點播出《漂流之海－聽海湧紀錄片》；大結局及紀錄片分別在晚上10點、11點於公視＋全球上架、MOD與Hami Video影劇館＋全臺上架。