樂事綠能7月未出亭置式變壓器給台電，致使7月合併營收腰斬至0.29億元，年減66.4％，自結7月合併本業獲利748.3萬元，7月台股大跌，樂事綠能投資夏都及致和證券兩檔股票都出現未實現金融評價損失，致使稅前虧損近0.13億元，稅前每股虧損約0.09元。
樂事綠能前七月合併營收3.82億元，年增0.73％，合併本業獲利0.52億元，稅前淨利近0.22億元，每股稅前淨利約0.15元。
樂事綠能因台電強韌電網計畫釋單而受惠，21日公布，自結7月稅前虧損近0.13億元；前七月稅前淨利近0.22億元。
樂事綠能7月未出亭置式變壓器給台電，致使7月合併營收腰斬至0.29億元，年減66.4％，自結7月合併本業獲利748.3萬元，7月台股大跌，樂事綠能投資夏都及致和證券兩檔股票都出現未實現金融評價損失，致使稅前虧損近0.13億元，稅前每股虧損約0.09元。
樂事綠能前七月合併營收3.82億元，年增0.73％，合併本業獲利0.52億元，稅前淨利近0.22億元，每股稅前淨利約0.15元。
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