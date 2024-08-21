樂事綠能7月未出亭置式變壓器給台電，致使7月合併營收腰斬至0.29億元，年減66.4％，自結7月合併本業獲利748.3萬元，7月台股大跌，樂事綠能投資夏都及致和證券兩檔股票都出現未實現金融評價損失，致使稅前虧損近0.13億元，稅前每股虧損約0.09元。

樂事綠能前七月合併營收3.82億元，年增0.73％，合併本業獲利0.52億元，稅前淨利近0.22億元，每股稅前淨利約0.15元。