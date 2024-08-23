不利耕作區種電成效不佳，經濟部能源署日前提出「能源土地白皮書1.0版」，想規劃「國家示範專區」，整合不利耕作農地招租，並希望大規模光電開發案提出與地方多元互惠方案。寶晶能源董事長，太陽光電產業永續發展協會理事長蔡佳晋呼籲，政府應大膽開放不利耕作區，面對北部用電多，綠能卻多在南部的不公平，也該仿效國外成立綠能基金，除業者提撥外，政府統籌分配稅款要放進去，把基金回饋給建置綠電地方。

對於不利耕種區，蔡佳晋表示，現有除北門、七股是海埔新生地，土地較大可以建置100MW以上容量外。其他農地都小，得要集結到夠大，才能做升壓站、道路饋線。但大的地主農地都契作，小土地自己做，並不容易，土地開發商也會常遇到糾紛，如沒有集中到一定的量，真的很難做。

他以寶晶地面型電站6年經驗，指出不利耕作區，大概就是15％上下面積可做光電。所以呼籲政府，應大膽開放不利耕作區，因為開放後，土地最多就是15％到 20％能做。畢竟地方其實也歡迎營農型光電，因為除有地租外，農路可被整平，還可解決農村老化問題，蔡相信最後光電設施，會與農村達成共存，不相干擾。

對於中央機關希望建置地方回饋機制，藉由地方共榮吸引支持再生能源建設。蔡佳晋贊同提高太陽能在地方的回饋金，以目前電協金(電力開發協助金)來說，只有千分之6(0.006％)並不高，提高沒問題。

但他建議，中央相對也要拿點錢出來，也就是業者出一點，政府也出一點，畢竟大家都想要綠電。另外，綠電都南部做，北部在爽，這也不對。應仿效德國提撥綠能基金，除業者提撥外，政府的統籌分配款要思考能夠進來，回饋用在綠電地方。

蔡佳晋語重心長說，光電發展要成功，需要三農，也就是農業、農村、農民兼顧，做出農村典範來。