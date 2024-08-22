去年退休的陸軍航特指揮部中校謝孟書，退休前被吸收成為共諜，還被教唆駕駛「CH-47契努克」軍用直升機叛逃至大陸地區，且研擬計畫，台灣高等法院今判處他有期徒刑9年，褫奪公權6年。國防部今（22）日表示，去年陸續接獲相關檢舉，案經審理於今日宣判，除尊重司法判決，也會持續落實保防教育，強化安全警覺。

國防部今表示，自2023年2至7月間，陸續接獲檢舉「謝姓民人發展組織蒐情案」，即依國安聯防機制通報國安局，統合調查局共同實施反情報調查。經嚴密蒐證並妥採損害管控，於7月31日報請台灣高等檢察署指揮，偵除共諜不法組織。

國防部說明，案經台灣高等法院審理，已於今日宣判。國防部除尊重司法判決，面對中共對我情蒐無孔不入，亦持恆落實保防教育、強化安全警覺。近年偵辦共諜案，多為官兵主動檢舉；未來將持續嚴密保密稽核，機先發掘可疑徵候，秉國安團隊互助合作模式，發揮保防、偵防能量，確維國軍整體安全。