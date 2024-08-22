去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴家楊堤安，昨（21）日上午從土城住處墜樓身亡，臉書社團有網友轉發聲稱是楊男生前最後PO文，內容寫因右手壞了，只剩下一些聲樂家會找他合作，「說好聽是給我機會，說難聽就是白嫖免費的」，並點名2名聲樂家，其中被點名的聲樂家簡崇元今上傳和楊男的對話自清，強調費用都有如數給付，問心無愧。

簡崇元今（22）日於臉書指出，今年2月5日曾請楊男接演一場小型聚會場，這是他第一次邀約楊男一起做場，演出隔天依約定匯款，強調沒有拖延，如數給付，問心無愧。他說能懂楊男的苦，但不理解為何楊男會這麼說，「難以相信該篇文章是他的手筆，寧願相信這是他人變造，情何以堪啊！」

簡崇元說，往者已矣，說再多也沒有什麼意義，只希望楊男能安息，一路好走，並表示若警方或家屬需要協助調查，願意配合。

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