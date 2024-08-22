很多女性不抽菸也罹患肺癌。胸腔外科醫師陳晉興表示，女性偏好待在室內，有可能是因室內空汙所致，要防室內空汙，使用吸塵器時勿站排氣孔後方、盡量用掃地機器人，以免肺部成為另一個濾網，至於烹調，他家裡一律是清蒸與水煮，「我曾試過一煎牛排，PM2.5會從15，立刻飆到200。」

台大醫院外科部主任陳晉興上「奕起聊起來」節目中指出，肺癌是國人的新國病，健保每年投注200多億元於肺癌治療，每年仍有1萬多人死於肺癌，臨床上，約有半數的肺癌病人，發現時已是第4期。

陳晉興說，抽菸、空汙都是肺癌危險因子，但很多女性不抽菸，也不常去室外卻罹患肺癌，有一個可能是因室內空汙，建議若是新房子，要開窗至少1個月，等建材的甲醛等物質完全揮發後再搬入。

陳晉興說，室內打掃時，建議用掃地機器人，且不要與其共處一室，「它掃它的，你就躲到其房間」，若要使用吸塵器，不要站在排氣孔後方，且要戴上口罩，否則你的肺，「就是另外一個濾網。」

陳晉興說，地板有髒汙時，盡量用濕布擦拭，且頭部盡量不要靠近地面，以免吸進髒空氣；烹調盡量改水煮、清蒸，且要開抽油煙機、戴口罩，他家裡有買空氣偵測機，曾試過一煎牛排，PM2.5會從15，立刻飆到200。