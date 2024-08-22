嬌蘭此次推出的皇家蜂王乳蜂潤修護白霜，質地介於蜜霜與黑霜中間，是一瓶一年四季均可使用的萬用白霜。（嬌蘭提供／黃唯淯台北傳真）

對許多保養品來說，販售的除了其標榜的功效之外，還有其背後獨特的文化故事。如嬌蘭（Guerlain）以蜂群的文化與養分做為根源，海洋拉娜（La Mer）則以深海仿生A醇做為引子，打造直達肌底的保養捷徑；資生堂則是將自家的「極上御藏經典系列」大改版昇級，升級產品共六項，包含「極上御藏晚霜」、「極上御藏潔膚皂」、「極上御藏柔膚露」、「極上御藏奧義精華」、「極上御藏眼唇霜」與「極上御藏日霜」等，都為保養這池吹出了陣陣漣漪。

純淨潔顏凝露提供了潤澤質地，就算使用硬水洗臉也能有綿密的泡沫包覆髒污。（嬌蘭提供／黃唯淯台北傳真）

首先以嬌蘭的皇家蜂王乳系列的蜂蜜繃帶為例，早在上千年前，古人就知道使用蜂蜜可有效協助肌膚修護，但這效能尚未能完整經由科學實驗室數據化，直到嬌蘭實驗室突發奇想，決意使用蜂蜜做為開端，研究修護肌膚與對抗老化間的項目研究，才有了今日嬌蘭皇家蜂王乳。今年八月，嬌蘭再度推出全新皇家蜂王乳護膚產品「皇家蜂王乳蜂潤修護白霜」與「皇家蜂王乳純淨潔顏凝露」，除了保有系列作品中的「動態黑蜂修護科技」外，修護白霜更額外補充了「蜂蠟乳」、潔顏凝露則額外使用了「潤澤柔感金球質地」。前者能在肌膚形成額外屏障，特別適合乾性以上肌膚使用；而潔顏凝露的金球質地，則能在與水接觸後轉化為具有包覆性的滋潤泡沫，就算遇到硬水也不影響。

La Mer推出的全新「醇萃活膚晚霜」，搭配臉部按摩有奇效。（La Mer提供／黃唯淯台北傳真）

全新「醇萃活膚晚霜」質地輕柔，冰透後更可做為上妝前鎮定肌膚的神物。（La Mer提供／黃唯淯台北傳真）

而源自海洋恩惠而生的海洋拉娜則是以近期熱門的深海仿生A醇使用到自家產品「醇萃活膚晚霜」上，並請來保養天王Kevin老師詳解其中奧妙。會議中Kevin老師提到一個印象深刻重點：「分時」、「分區」、「分效」做為保養三絕學，而海洋拉娜革命性新成份「深海仿生A醇」則有助於膠原蛋白結合肌底結構形成緊實效果，更具有支撐度與保水力，

日本肌膚抗老工藝之最，資生堂全新「極上御藏晚霜」，注入10倍珍稀延命草與各種精華。（資生堂提供／黃唯淯台北傳真）

而資生堂今年發表的極上御藏經典系列除了將日本六大工藝－西陣織工藝、茶道文化、榻榻米工藝、香道文化、調香工藝與金箔工藝悉數代入全新產品中，更在成份內容中，找到重啟CCN2肌膚生長因子的關鍵，透過資生堂專利的珍稀延命草精萃、京都極上玉露和高單位維他命C，重啟並活化你肌膚中的CCN2生長因子，讓肌膚看來更光滑透亮。