此次發表引起來自世界各地與ADC發展相關的FDA官方、科學家、學者與製藥業人士的矚目。

抗體藥物複合體(Antibody-Drug Conjugate, ADC)近年來儼然成為抗癌主流，除了有全球性及各大洲的國際研討會之外，針對ADC主體之一的連接子和共軛（ADC Linker ＆ Conjugation）亦舉辦高峰論壇，探討ADC的連接子創新、與化學技術結合、定位點修飾等開發技術，成為此一領域熱門的知識與人脈交流平台。

浩鼎此次發表的是「深入探討EndoSz的醣修飾機制與其在均相化ADC平台中的應用」；浩鼎發現，EndoSz經突變為EndoSz-D234M後，會展現優越的醣修飾活性，且具有內切、外接雙功能，效能優越，能在抗體上生成高度一致的醣衍生物技術平台。

該論文第一作者、浩鼎研發藥物化學處處長黃鐙毅指出，一般ADC由於是隨機鍵結，穩定性和親和力均不高，因而藥物動力學表現不佳；而將EndoSz-D234M應用在浩鼎獨力開發的ADC技術平台GlycOBI，不僅可提升抗體的均相性，且提高ADC的穩定性。

黃鐙毅強調，在深入探討EndoSz-D234M如何精確地修飾抗體後，將有助於優化ADC設計，同時搭配創新的連接子技術，有望提升ADC安全性和治療效果。

8月21日代表浩鼎前往高峰會發表論文的是浩鼎生物統計與資料庫管理處資深副總許東博士。

許東指出，與會者可謂是ADC領域的翹楚，雖然各家ADC各擅勝場，但是，浩鼎技術平台GlycOBI有了EndoSymeOBI 此一利器協助，可「隨插即用」（Plug ＆ Play），適用於任何抗體或藥物，又擁有特殊的連接子技術，因而吸引不少公司在現場熱烈詢問，探求未來合作的可能。