浩鼎表示，該公司的ADC平台，不僅可快速生成專一性鍵結（Site-specific conjugation），並可大製程（Scalable），讓炙手可熱的抗癌藥品ADC研發，變得簡易而有效率。

研發藥物化學處處長黃鐙毅博士指出，ADC優勢在於它能精準地高效的小分子藥物直接傳遞到腫瘤細胞，減少對正常組織的損傷，因而被形容為「魔法子彈」。

由於統偶聯技術十分複雜，加以連接子不穩定，形成開發有效ADCs的高難度挑戰。針對此，浩鼎團隊以其特有的酵素技術EndoSymeOBI為基礎，經由抗體醣位點修飾後，與親水性連接子偶聯，進而精準地將小分子藥物接在抗體醣位點上。偶聯過程中，避免了破壞抗體結構，也確保ADC具有與原先抗體相似的生理特性；不但克服傳統ADCs侷限，也大幅提高ADC療效和穩定性。

商務長Kevin Poulos表示，浩鼎的ADC平台，採用「Plug＆Play」（即插即用）策略，不但可與各種抗體、連接子（Linker）和小分子藥物（Payload）兼容，依此設計不同的藥物抗體比例（Drug antibody ratio，DAR值），以加速ADC開發流程，且具有開發首創（First-in-class）和同類最佳（Best-in-class）ADC的潛力。

Kevin強調，浩鼎擁有數個產製ADC的多功能平台，正敞開大門，尋求與有志於ADC研發的海內外生技同業合作，藉此開發出更多有效ADC，提供患者更好的治療選擇。