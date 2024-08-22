總統府「健康台灣推動委員會」今召開首次會議，健保署長石崇良在會中報告健保改革方案，針對健保改革是否有具體的方案，對此，石崇良指出，行政院編列336億元經費挹注健保，其實是一個短期的措施，總統認為長期而言要有更宏觀的角度，以多元財源的投入，目前以政府負擔的健保總經費36％，重新計算後會較往年挹注134億，這個未來每年都會持續下去。

石崇良提到，第二個是政策導向的預算，由本來健保總額由公務預算支應，振興改善護理環境的部分，包含夜班的津貼，大約是65億，其他還有偏向公共衛生預防保健，代謝症候群的推動等，也會繼續逐年檢討。

石崇良指出，除了公務預算挹注外，還包含保費財務結構，主要是來自於一般保費收入，第二是補充保險費，可能來自於資本利得，第三是政府稅收挹注，這個比例上會隨著人口高齡化和少子女化來調整；收入面的部分，支出部分也要做到節流，讓總額可以具有效益化，都是相關的配套。

石崇良提到，委員會也著墨在商保和健保協作的部分，如何擴大醫療保障，一季會召開一次會議，未來會繼續討論。

總統府副祕書長張惇涵補充，開源健保的部分，像是健保跟商保如何協作，後續如何給金融機構有足夠誘因，讓投保民眾可以信任，或許商保部分，如何能平易近人，很多討論但沒有具體結論，總統希望用大開大合去思考健保的困難和挑戰。

石崇良表示，因應高齡化少子女化保費的結構需要適時調整，現階段能提高的就是政府挹注的部分，行政院也已經拍板，政府的責任和保費的結構來往後研，目前並沒有確認的費率調整，健保法涉及到母法的修訂，目前健保法修訂，是跟一般保費費率連動，未來給予脫鉤或另有計算基礎都會再來討論。

張惇涵提到，總統希望大開大闔來討論，該如何推動對全民健康有好處都集思廣益，民進黨一直在進行，從去年公務預算到今年是疫後預算都一直在做。

石崇良也指出，二代健保費率的部分，分為一般保費和補充保費，健保法補充費率是連同跟一般保費連動，隨著人口結構改變，在法律上有沒有需要脫鉤，這都是未來討論的範圍，會一併討論後，總統鼓勵大家集思廣益，如果需要修法就修法。

針對健保法修法是否有目標期程？石崇良回應，目前已有組成小組，持續研議中，包含涉及修法也會納入議題討論。