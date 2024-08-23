為回應歐盟向中國電動車大舉加稅，大陸車企曾疾呼大陸政府提高大排氣量汽車進口的暫定關稅。如今大陸官方似乎已展開相關行動。大陸商務部財務司負責同志23日主持召開會議，聽取業界和專家學者對提高大排氣量燃油車進口關稅的意見建議。有關行業組織、研究機構和汽車企業代表參會。

事實上，早在今年6月18日一場中國與歐洲主要車企的閉門會議上，大陸汽車業者就大聲呼籲，北京當局應該採取反制措施，積極考慮對大排氣量汽油車進口提高暫定關稅。

而根據歐盟中國商會（CCCEU）5月下旬發出的新聞稿顯示，大陸政府正在考慮提高從歐盟、美國進口的大排氣量汽車臨時關稅至25％；而中國汽車戰略與政策研究中心副主任劉斌接受大陸《環球時報》專訪時，也提出相同的建議。

而就在今日會議前2天，大陸商務部21日已經先對歐盟乳製品祭出反制措施。針對原產於歐盟的進口相關乳製品，例如：鮮起司（包括乳清起司）及凝乳，經加工的起司、藍紋起司等，與鮮奶油等，進行反補貼立案調查。調查自2024年8月21日 開始，應在2025年8月21日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

公告中還特別點名，愛爾蘭、奧地利、比利時、義大利、克羅埃西亞、芬蘭、羅馬尼亞與捷克的特定乳業補貼政策。而歐盟統計局的數據顯示，去年歐盟對中國乳製品出口額達18.2億美元，愛爾蘭、荷蘭 、法國、德國等國家的乳製品行業對中國市場的依賴程度最高。

德國《今日農業》、法國國際廣播電台等歐媒曾報導，乳製品、葡 萄酒生產商，豬肉出口商等歐洲國際食品公司都對潛在反制措施膽戰心驚。中國市場對於豬肉和乳製品出口商尤為重要，歐洲農民的擔憂與日俱增。