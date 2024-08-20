中國大陸商務部網站消息，歐盟執委會8月20日進行對中國電動汽車反補貼調查終裁披露，最高稅率36.3％。對此，中方表示，已多次指出歐方對華電動汽車反補貼調查預設結論，在調查各環節的做法均違背其承諾的「客觀、公正、非歧視、透明」原則，也不符合世貿組織規則，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實。

商務部發言人稱，在本案調查過程中，中國政府和中國業界通過提交答卷、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供了數萬頁的法律文件和證據材料，全面、深入地就歐方不合理、不合規做法抗辯，並指出歐方對中國電動汽車設限，將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變化合作的大局。

發言人指出，歐方此次公布的終裁披露並未充分吸納中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，還利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的「事實」，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。

發言人強調，6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了十餘輪技術磋商。中方一直本著最大誠意，致力於通過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本著理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級。中方將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。