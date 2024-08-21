大陸央視新聞報導，當地時間8月20日，歐盟委員會向相關方披露對從中國進口的純電動汽車徵收最終反補貼稅的決定草案。中國商務部表示，自6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了十餘輪技術諮詢，該終裁披露是基於歐方單方認定的事實，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。

根據報導，歐盟委員會對擬議稅率進行小幅調整：比亞迪17％，吉利19.3％，上汽集團36.3％，其他合作公司21.3％，其他所有非合作公司36.3％；決定對特斯拉作為中國出口商實施單獨關稅稅率，現階段定為9％。歐盟委員會也決定不追溯徵收反補貼稅。

中國商務部表示，中方多次指出，歐方對中電動車反補貼調查預設結論，在調查各環節的做法均違背其承諾的「客觀、公正、非歧視、透明」原則，也不符合世貿組織（WTO）規則，是以「公平競爭」為名行「不公平競爭」之實。

在本案調查過程中，中國政府和中國業界透過提交答案、書面評論、聽證會陳述意見等各種方式，提供了數萬頁的法律文件和證據資料，全面、深入地就歐方不合理、不合規做法進行抗辯，並指出歐方對中國電動車設限將擾亂包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈穩定，損害歐盟消費者利益，破壞歐盟自身綠色轉型和全球應對氣候變遷合作的大局。

歐方此次發表的終裁揭露並未充分吸收中方意見，仍堅持錯誤做法，裁出高額稅率，也利用抽樣區別對待中國不同類型企業，扭曲調查結果。該終裁披露是基於歐方單方認定的事實，而非雙方共同認可的事實，中方對此堅決反對、高度關切。

自6月底以來，中歐雙方基於事實和規則，就本案開展了十餘輪技術諮詢。中方一直本著最大誠意，致力於透過對話磋商與歐方妥善處理貿易爭端，希望歐方切實與中方相向而行，本著理性、務實的態度，加快探討妥善解決方案，用實際行動避免貿易摩擦升級。中國將採取一切必要措施，堅決捍衛中國企業的正當權益。