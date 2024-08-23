南韓天團防彈少年團（BTS）成員Suga在6日騎電動車返家自摔，隨後被發現是酒駕，事件發生後17天，他終於首度現身，在鏡頭前90度鞠躬道歉後，在律師陪同下步入警局。

Suga穿著白襯衫、黑西裝一臉嚴肅現身，他23日晚間在律師陪同下，出現在龍山警察局，面對鏡頭深深90度鞠躬：「首先非常抱歉，讓很多人、很多粉絲失望了，真心反省中，我會誠實接受調查，再次跟大家說對不起。」

由於案發當時Suga血液中的酒精濃度達到0.227%，遠超過駕照吊銷標準的0.08%，報導當下也沒有馬上出面澄清，韓網論壇也一度怒轟，「難以回應？酒駕調查也能拖那麼久？」、「這種事情是可以無限期延後的嗎」、「這件事已經超過2個禮拜了」。酒駕事件17天後Suga終於首度露面，在場記者接著追問：「沒有馬上到警局說明的理由是什麼？」、「你真的只喝了一杯啤酒嗎？」，但他不發一語、臉色凝重，再度鞠躬後便和律師一起慢步走入警局。

曾3度前進聯合國為青少年發聲的韓國男團防彈少年，也曾經訪台，其中成員為SUGA(左2)。 （圖／中時資料照）

韓國偶像團體防彈少年團（BTS）2013年出道至今，創下許多韓國的「第一次」，也一直都是為青少年發聲的國際代表。他們憑藉英文單曲〈Dynamite〉入圍第63屆葛萊美獎，成為韓星首例！Youtube史上最短時間創下觀看破億的韓國男團；甚至3度登上聯合國大會演講台，為年輕世代傳遞希望。