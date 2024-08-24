最新1期SCFI（上海集裝箱出口運價指數）今（23）日出爐，繼上周終結連5黑，轉漲27.47點後，本周翻臉重挫183.73點至3097.63點，跌幅5.6%，下周恐回測3000點整數關卡。

SCFI本周4大遠洋航線部分，美西線及美東線分別跌破6000美元及9000美元支撐，美西線每FEU（40呎櫃）運價5955美元，周跌626美元，跌幅9.51%最慘；美東線每FEU為8546美元，周跌751美元，跌幅也達8.08%；歐洲線每TEU（20呎櫃）4400美元，周跌210美元、跌幅4.56%；地中海線每TEU為4523美元，周跌122美元、跌幅2.63%。

海盜船風浪大，SCFI面臨3000點保衛戰，是否代表航商獲利不保，外資投信分析，在加國鐵路工人怠工、美國ILA勞資談判等2因素推升，不僅美國塞港噩夢恐重演，一旦美東碼頭工人自10月展開罷工，只要時間拉長到2周左右，港口就得等到明年，才能恢復正常運作。

除美國線狀況多，近來還有印度罷工干擾，加上紅海危機延燒，成為支撐運價向上的3大力道，近期長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)不僅股價相對抗跌，法人仍預估，貨櫃3雄營運將一路旺到第4季。（文章未完…全文見此）

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