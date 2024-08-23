貨代業者透露，8月中船公司美國線喊漲無力，本周美國跌幅擴大算是累積兩周跌幅，近期歐洲線、美西線每周大致維持緩跌200、300美元的走勢，但開始出現聯盟船公司價差拉大填艙搶貨的現象，像是美西線，有些聯盟船公司挺在6,000美元以上，但也有喊出約4,600美元優惠價。以目前運價水準，船公司還是獲利豐。

近期美加罷工議題牽動海運敏感神經，根據外媒報導，本周加拿大兩大鐵路公司因勞資糾紛陸續停工，但在聯邦政府介入下，要求加拿大工業關係委員會實施最終強制仲裁，下令鐵路公司在新協議達成前，按照現有集體協議恢復運營。

接著，還有美東國際碼頭工人協會（ ILA）合約9月30日到期，可能在10月引發罷工的疑慮，對亞洲-美國線影響較大。市場傳出，已有船公司向美國FMC報備GRI每40呎櫃喊漲2,000、4,000美元的天價。

貨代業者透露，近期市場報價、訊息混亂，按航線、航商不同，有些航商一口價，有些航商在船裝不滿時會給予特惠價。航商首要目標就是挺價，除了跳港、空班，現在也開始大船換小船。

SCFI本周上海到歐洲線每20呎櫃運價4,400美元，下跌210美元、周跌4.56％；到地中海線每20呎櫃4,523美元，下跌122美元、周跌2.63％。

上海到美西每40呎櫃5,955美元，下跌626美元，漲幅9.51％；到美東每40呎櫃8,546美元，下跌715美元，漲幅8.08％。