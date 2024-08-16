全球減碳壓力升溫，為推動台灣生質酒精在道路交通、航空產業的燃料減碳應用，美國穀物協會與台灣中油16日宣布完成簽署「生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄」，行政院秘書長龔明鑫到場見證時說，希望擴大推廣生質酒精運用，亦盼技術有所突破，讓飛機使用永續航空燃料（SAF）添加比例於2030年達10％。

美國穀物協會與美國在台協會舉辦「台美永續淨零研討會——生質酒精交通減碳的應用與展望」，會中宣布完成簽署「生質燃料技術交流與推廣合作備忘錄」，內容聚焦台美生質能源運用技術、專家互訪、政策溝通等，盼藉此推動陸上及航空運具減碳。

龔明鑫表示，2021年前總統蔡英文宣示2050淨零排放目標後，全台灣動起來，往淨零的方向來走，其中運具電動化、無碳化是努力目標，目前陸上運具大部分運用電動化，但在偏鄉、馬力需求大的情況下，仍需要仰賴用油。

龔明鑫說，我國早已開始推廣生質酒精運用，但普及率仍然不夠，只有在台北與高雄進行示範計畫，希望看看有無需要改進之處，努力擴大辦理，並師法美國、巴西、英國、加拿大經驗，儘量來學習。

美國穀物協會駐台辦事處駐台代表盧智卿補充，根據中華經濟研究院研究，若既有汽車等交通運具運用生質酒精等低碳燃料比例達10％，全台1年可減少碳排200萬公噸。中油董事長李順欽應詢坦言，目前北高共有14個E3酒精汽油加油站，雖然價格較便宜，但銷路普遍不好，盼藉社會溝通，推廣永續讓民眾逐步接受。

此外，對於航空運具，由於飛機無法電動化，近年利用生質酒精、廢棄食用油、農業廢棄物製成的SAF成為熱門話題，而歐盟已訂出歐洲航班使用SAF的目標與進程，目標在2050年達到70％，新加坡也規定2026年起離境航班須採用SAF。

龔明鑫會中宣示，現在飛機可添加SAF比例已達5％，很希望技術面有所突破，可於2030年達到10％，這是很有挑戰性的目標，也是對的方向。

龔明鑫提及，目前國籍航空多自新加坡等周邊國家添加SAF，今年國發會已與交通部和航空業者協調，希望推動SAF相關措施，例如若中油公司未來量產SAF，可供應給國籍航空，待達一定經濟規模後，還能供應給國際航空的飛機。

李順欽指出，面對氣候變遷嚴厲挑戰，必須加速推廣替代能源，生質燃料將是台灣邁向淨零永續的關鍵技術，因此，中油將於2025年世界地球日開始，於松山機場試辦國籍航空（華航、長榮、星宇）的飛機首次在台灣添加SAF。

美國穀物協會副總裁Cary Sifferath指出，台灣是美國第七大的農產品出口地，彼此之間有著長期穩固、堅持的合作默契，台美都希望面對氣候變遷與緊接而來的挑戰，美國穀物協會願意與台灣夥伴促成更多永續的合作，簽署合作備忘錄是一個重要里程碑，未來還會有更多燃料創新，期待藉此協助台灣變得更永續。