原民會24日在台中市原委會舉行座談會。（李京昇攝）

全台目前有98萬名平埔族，原民團體發起族群正名運動，大法官日前憲法法庭認定《原住民族身分法》未包括平埔族違憲，原民會因而擬訂定「憲法法庭111年憲判字第17號判決施行法」，24日在台中市原委會舉行座談會，中部平埔族群青年聯盟等原民團體，則群起抗議反對設置專法，原民會綜合規畫處則強調，將廣納各方意見，作為後續推動法案參考。

憲法法庭認定，憲法保障的原住民族，除了山地原住民、平地原住民以外，也包括既存於台灣同屬南島語系的其他原住民族，要求修訂相關法規，並要求要在2025年10月27日修正原住民身分法或另定專法。

原民會本月7日公告「憲法法庭111年憲判字第17號判決施行法草案」，意即要將以「平埔原住民」分類形式，另外以專法訂定。原民會近期則在全國各地舉辦意見徵詢座談會，今天前往台中豐原區舉行。

中部平埔族群青年聯盟成員王商益、台灣巴布薩族協會籌備會召集人乃俊廷等人表示，原民會不該設置專法，只需要修正《原民身分法》，讓未登記、未證明的人登記原住民身分，身分登記也應該直接適用《原民身分法》相關法條。

他們說，專法草案內容與現有的法案是不平等的，設置專法會形成矮化問題，並影響原住民既有的文化權、語言權、智慧財產權等權益，原住民相關法規未來是否適用在他們身上，都是最大的疑慮，他們認為族群集體權利保障應直接適用現行的法規。

原民會綜合規畫處長雅柏甦詠．博伊哲努表示，平埔族為了身分認同權爭取多年，2022年憲法認定身分認同權是基本權益，應予以保障，因此要求3年內透過修正《原民身分法》或訂專法。

因此，原民會按照憲法判定才推動草案，最近在全台各地舉行10場次的座談會，徵詢大家意見，讓法案內容更完善，未來作為推動法案的依據。