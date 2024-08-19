原民會主委曾智勇表示，將蒐集各項建言，作為後續推動相關法律草案及政策的參考。（羅琦文攝）

原住民族委員會「都市地區原住民族權利相關法律草案分區公聽會」，19日下午在屏東大學國際會議廳舉行，由原民會主委曾智勇主持，與會族人積極提出各方意見。曾智勇感謝族人的熱情參與，將蒐集各項建言，作為後續推動相關法律草案及政策的參考。

與會族人包括在地民意代表、意見領袖、社團組織及民眾，大家出席熱絡，除了聽取原民會都市地區原住民族權利保障推動情形，也針對族語學習、原民土地繼承、歲時祭儀節日休假、都會區集會所、原民青年創業、升學名額、社會住宅、居住正義等，提出許多意見。

曾智勇表示，根據人口統計數據，設籍在非原住民族地區人口已在今年3月，與原住民族地區人口數呈現交叉，都會區的原住民人口正式超過原住民族總人口的一半，族人往都會區遷徙的趨勢已成常態，若再加上戶籍仍在原鄉，但人在都會區工作或就學，更超過60％，因此政府的作為需有所改變，希望族人在都會區不會有文化疏離或語言無法傳承的情況。

曾智勇說，隨都會區原住民族權益保障需求日益增加，原民會為了協助遷移到都會區的族人，在就學、就業、語言文化傳承及生活適應等遇到的困難，當前透過「都市地區原住民族發展方案」，與其他6個部會共同推動相關計畫與措施，2023年至2027年預期挹注經費77.9億元，以厚植都會區原住民族各項權利發展。

曾智勇表示，目前立法院7位原住民立法委員都提出都原權利相關法律草案，自6月起已在全台舉辦7場公聽會，盼蒐集各界對於都市原住民族權利發展與法制保障的想法與意見，並了解地方關注議題。

曾智勇說，這場公聽會是全台第7場，最主要是聽取族人對「都市地區原住民族權利相關法律草案」的意見，大家發言都很踴躍，提出許多面臨的困境，獲得許多寶貴的意見，將彙整起來，讓這部法律更符合族人期待。