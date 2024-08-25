屏東科學園區首家招商引資的廠商「宇晨材料股份有限公司」，其國際營運總部暨廠辦25日動土，未來將投資5億，預計2026年完工進駐，屆時將有助於台灣掌握新型高導熱關鍵材料技術。（謝佳潾攝）

全球瘋AI，屏東科學園區首家招商引資的廠商「宇晨材料股份有限公司」就是AI產業的解熱專家，所研發的液態金屬及導熱界面材料，在國際上具有強大競爭力，其國際營運總部暨廠辦25日率先動土，未來將投資5億，預計2026年完工進駐，屆時將有助於台灣掌握新型高導熱關鍵材料技術。

屏縣府城鄉處指出，宇晨材料致力於研發生產高導熱材料的液態金屬及導熱界面材料，並供應給國內外大廠應用在半導體晶片、高速運算電腦、電競筆電、AI伺服器、電動車等產品，不僅是AI產業的解熱專家，也是全球液態金屬產品領導廠商之一。

城鄉處進一步表示，宇晨材料為加速高導熱材料領域的技術升級，特與工研院、長興材料合作開發液態金屬等產品，以因應半導體晶片及先進封裝市場對於高導熱材料的液態金屬及導熱界面材料的龐大需求，待宇晨材料進駐南科屏東科學園區後，不僅能提供台灣與全球客戶多元的導熱及散熱解決方案，也將有助於台灣掌握新型高導熱關鍵材料技術。

做為屏東科學園區首個招商引資、又是首個動土的廠商，宇晨材料董事長林秋郎說，他是屏東人，他希望能藉由屏科建廠落實在地研發、並拋磚引玉讓海內外高科技廠商也來屏科投資建設。

他強調，以後在研發的預算會列為公司最重要的強項，唯有如此才能在全球競爭激烈的AI領域保有優勢，宇晨材料在液態金屬的全方位解決方案以及全球專利布局已經取得很好的成果。

屏東縣長周春米開心道，屏東科學園區是大南方S科技廊帶的其中一個板塊，重要招商的4大產業有AI產業鏈一環的綠色材料、智慧農醫、太空產業及新興產業，非常歡迎宇晨材料進駐屏東，這是宣示屏東發展高科技產業的決心。

她強調，南部科學園區的產值已超過新竹科學園區，縣府會持續努力讓屏東科學園區周遭的交通建設以及生活機能盡速就位，宇晨材料進駐後預計可創造更多就業機會，留住人才並活絡地方經濟。