不少求職者在面試時，會碰到新公司打電話給前公司確認過往經歷的情況。一名女網友近期就發文詢問，她面試履歷表上只寫前公司的名稱，沒有留任何主管的資訊跟電話，結果面試公司竟然直接打到前公司做reference check（資歷查核）。文章曝光後引發熱議，有人就直言，面試公司這樣不尊重人。還有人建議，只要寫前公司性質，不要寫出名稱。

原PO在《Dcard》以「面試後面試公司直接打給前公司」發文指出，自己知道有些公司會進行資歷查核，也會依照面試者履歷上的有寫到的電話打給前公司，「但想請問大家有遇過 ，明明沒有留任何前主管資訊和電話，面試履歷表上只寫前公司的名稱，但面試的公司先直接打電話給前公司，然後才通知面試者的經驗嗎？」她也直言，最近剛好在面試碰到這個問題，想請問這樣是正常的嗎？

對此，網友紛紛留言回復，「我遇過，覺得不被尊重」、「企業應該要提供前離職人員的聯絡方式給面試者，也可以問問看該職缺的情況，前人為何離職」、「不正常，尊重員工的公司會告知招募流程」、「超討厭打去前公司，就算有被徵求同意也是，完全不知道打過去要幹嘛」、「我有碰過，直接去罵面試公司不尊重，未經我同意，而且我跟本不想去這間公司」。

也有過來人教原PO一招反制新公司打電話給前公司，就是只寫前公司的業務性質，如建設公司、行銷公司，不要寫公司名稱出來，「要用就用，不用就拉倒！面試公司打去前公司幹嘛？就是因為薪水差、加班不給薪水、背黑鍋等原因，人才會想離職，後續的公司打電話問這些，是要繼續霸凌嗎？」

到底雇主是否可以向前公司索取求職者資訊，104求職網指出，為符合個人資料保護法的規定，企業人資於實施前應取得應徵者的同意。業界實務上多是於應徵者前來面試時，即向應徵者告知需要實施的目的，並請應徵者於備妥的書面上簽署表示同意。企業人資實施時，應將副本提供予被徵詢對象收執，俾使雙方皆能適法進行。