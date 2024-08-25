孫振經歷體育賽事洗禮建立更好的體能基礎，回歸文化賽後接連兩站奪佳績。（B-boy Pay提供）

延續巴黎奧運帶來的經驗與活力，台灣霹靂舞B-Boy「Quake」孫振繼續在歐洲奮戰，上周在「IBE國際嘻哈舞蹈節」闖入決賽獲得亞軍，隨後挑戰有500位B-boy參賽的Outbreak Europe，25日凌晨從比賽地斯洛伐克傳來好消息，奪得個人生涯第一個世界冠軍頭銜，賽後孫振對於可以完成小時候的目標，興奮直呼：「太值得了！」

孫振兒時開始跳霹靂舞，最常就是上網看比賽影片，而其中指標性的Outbreak Europe一直是他心中最頂尖的舞台之一，2019年面對兒時目標B-boy Lil G雖落敗止步8強，已創下當時的台灣記錄，震撼向霹靂舞界宣示台灣的霹靂舞者「不是吃素的」，經過這幾年拚搶奧運資格的洗禮後，孫振體能與技術都全面進化後，在卸下體育賽事必須追求完美的包袱後，回歸B-boy Quake淘氣調皮的本質，找回跳舞最純粹的自在的初心，在更野的文化賽中一路闖入到Outbreak Europer決賽輪，面對烏克蘭的B-boy Raptor火力全開，把自己的招牌套藏到決賽傾巢全出，順利搶下個人參加大型國際賽的生涯第一個世界冠軍的頭銜，孫振賽後對自己決賽輪表現很滿意，大喊：「很夢幻，人生值得了！」

孫振也透露，小時候開始跳舞會欣賞Lil G這名舞者，就是很欣賞Lil G用霹靂舞讓世界看見委內瑞拉，所以自己成為B-boy後，曾開玩笑說自己要成為「霹靂舞界的王建民」，就是希望也能用霹靂舞讓世界看見台灣，這次搶下Outbreak Europe冠軍頭銜，過程中孫振也讓不少世界頂級一線選手驚豔，也一吐奧運資格賽搶下門票時可能被懷疑是籤運好的悶氣，從前一戰IBE闖入決賽輪的表現以及這次能真正拿下世界冠軍的頭銜，孫振成為世界一線選手不可忽視的存在，他表示：「跳舞就是這樣，當你的靈魂更成熟的時候會反應在舞蹈上也更成熟，經過這一切的洗禮，自己可以沒有動搖地一步一步完成小時候的目標，覺得自己成長不少。」

本次Outbreak Europe最讓孫振印象深刻的，是霹靂舞與嘻哈文化的精神體現「愛（LOVE）、和平（PEACE）與團結（UNITY）」，孫振特別分享到在奪下冠軍頭銜後，Lil G有來跟他恭喜也很為他高興，雖然巴黎奧運後持續馬不停蹄比賽，身體確實有些疲累，不過也讓身體素質提升，也讓孫振體悟到要把體能練得更好。

孫振與所屬舞團City4Crew緊接著將前往葡萄牙，參加8月28日到9月1日的World Battle，也是他們團隊這趟歐洲文化賽事的最後一站。