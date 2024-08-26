#AD 蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，自從2022年領先全球上市至今，以珍稀的法國波爾多蘇玳區貴腐甜白酒桶過桶所帶來的獨特甜美果香，受到國內酒友的熱烈喜愛。濃縮南法陽光的溫暖深金色酒液，富含蜂蜜般香甜的白葡萄乾香氣，水果風味的甘甜與酸度，在蘇格登醇金13年的酒液之中，形成多重層次的完美平衡，入口清爽迷人，非常適合台灣的亞熱帶氣候。

【獨特貴腐甜白酒過桶｜優雅珍稀甜美果香】

許多人可能不知道，貴腐酒源自於珍稀的貴腐葡萄，貴腐菌附著於成熟葡萄上，使葡萄水分揮發、甜度提升，因製程相當繁複費時，產量極度有限，使得貴腐酒極其珍貴難得，世界聞名的頂級產區-波爾多蘇玳區的貴腐酒桶，更是珍品中的珍品，取得難度相當之高。

【今夏「新凍」新喝法｜凍飲威士忌極致體驗】

貴腐甜白酒自然生成的濃縮香甜，以及清爽馥郁的水果香氣，加乘蘇格登特有的醇順威士忌酒體，很奇妙地，讓蘇格登醇金13年成為非常適合凍飲的威士忌，在當前炎熱難耐的季節，將整瓶蘇格登醇金13年，放置在冰箱冷凍庫中6-8小時以上，倒出來的酒液，流金仲夏，滑順稠香，在冰爽消暑的同時，口感更趨細緻柔美，驟降的溫度，將貴腐葡萄酒桶帶來的芬芳果香冰封鎖定，輕啜數口，酒液入喉，溫度緩緩攀升，順勢解構一道道多重韻味，逐次體會一層層華麗果香。循序漸進、沁涼怡人，蘇格登醇金13年的馥郁酒感，釋放更多醇順享受，造就美好新凍體驗。

蘇格登醇金13年的馥郁酒感，釋放更多醇順享受，造就美好新凍體驗。 (圖/帝亞吉歐 提供)

【夏日品飲蘇格登醇金13年｜果香奔放層次豐富 】

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌，使用蘇玳區貴腐甜白酒桶過桶，蘊含了西洋梨、柑橘、檸檬等清爽酸甜水果的果香，同時也帶有莓果、蜜桃等熟成水果、橘子果醬的濃郁香氣，雙重果香的不同面貌，在品飲中清晰呈現，這一款威士忌，可說是蘇格登果香風味最為豐富奔放的酒款。尤其，自冷凍庫中取出後的蘇格登醇金13年，酒液才滑入口中，就能夠感受到截然不同的輕盈酸甜水果風味，從酒體中釋放，極適合在悶熱夏季當中品飲威士忌的台灣消費者。

蘇格登作為全球單一麥芽威士忌領導品牌，「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」可說是蘇格登極具風格特色與代表性的酒款，其天生的濃縮香甜口感，以及清爽馥郁的果香層次，都是非常受到台灣消費者喜愛的特質，上市時即為首獻台灣市場的作品。這個酷暑，凍飲「蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌」，就是今夏最in新喝法！

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