第53屆太平洋島國論壇領導人會議26日起在東加首都努瓜婁發舉行。根據澳洲《雪梨晨鋒報》25日報導指出，澳洲總理艾班尼斯將於27日前往東加參加會議，此行的一項重要工作是促成「太平洋警務倡議」的簽署，更稱澳洲官員希望這項倡議能夠阻止「北京在該地區獲得安全立足點」。

對此情形，根據《環球時報》引述華東師範大學亞太研究中心執行主任陳弘25日表示，澳洲提出「太平洋警務倡議」，本質目的就是要削弱中國與太平洋島國在警務方面的合作。

陳弘指出，根據澳媒之前披露消息，澳洲警方強調「任何太平洋地區的警務計畫都需要由該地區內部來主導」，意指域外國家不應參與，認為澳洲利用這個排他性的地域概念，實際上就是針對中國，「如果是美國、法國或者其他國家，澳洲不會作如此表態」。

根據澳洲廣播公司（ABC）之前報導指出，澳洲政府擬為「太平洋警務倡議」提供至少4億澳元的資金支持，並已在2023年至2024年的預算中向澳洲聯邦員警提供3.17億澳元，幫助加強其在太平洋島國的存在，更稱這一倡議的背景是中國加速推進與太平洋島國達成雙邊警務合作協定。

報導中也表示，倡議內容包括在布里斯本為太平洋島國員警建立一座大型培訓基地，成立一支由200名太平洋地區員警組成的執法隊伍。同時提及位於布里斯本機場附近的平肯巴培訓基地正在建設中，未來將擁有射擊場和戰術反應訓練設施，一次最多可容納50名太平洋島國員警培訓。

同時，澳洲警方還計畫在太平洋島國建立多個新的警務技能中心，以提供專業領域的強化培訓。另據澳媒介紹，澳洲聯邦員警在過去兩年中一直在悄悄進行相關準備，希望該倡議能在8月的太平洋島國論壇領導人會議上通過。