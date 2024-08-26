35歲林姓男子駕駛砂石車，昨（25）日晚間11時許，行經國道3號南向56.2公里大溪路段，疑似因為車輛發生故障，導致砂石沿途掉落，導致後方12輛車陸續行經該路段時，發生碰撞肇事，有4人受傷送醫無生命危險，現場在26日凌晨2時排除，各駕駛皆未酒駕，林男則涉嫌《公共危險罪》函送桃園地檢署偵辦。

國道警方接獲報案，調閱監視器與相關影像，在大溪交流道下查獲該部肇事車輛，並通知駕駛到案說明。林男自述，因車斗匝門不明原因無法關閉，導致載運砂石沿途散落於車道上，他自己也沒有發現，不知道後續造成事故。

砂石車國3沿途掉落砂石害慘後方12車車禍，4人送傷送醫。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

砂石車國3沿途掉落砂石害慘後方12車車禍，4人送傷送醫。(國道警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

國道警方呼籲，國道散落物阻礙交通並容易引發事故，除處罰9000至1萬8000元罰鍰，並負擔處理作業費每半小時3000元，肇事致人傷亡還會吊扣、吊銷駕照，嚴重時亦將以《公共危險罪》究辦。提醒民眾上路前檢視貨物是否穩妥，避免「貨物掉落，飛來橫禍」造成事故。