台中市約30歲李姓夫妻檔與多個博弈業者配合，在西屯區某住處設立洗錢水房，洗錢金額高達16億元，兩人不僅住豪宅、開名車，警方查扣高達7320萬元身家。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中市約30歲李姓夫妻檔與多個博弈業者配合，在西屯區某住處設立洗錢水房，洗錢金額高達16億元。經檢警搜索，李嫌夫妻不僅有名車和房產，還有1面名牌包包牆，7320萬元身家全被查扣，並帶回李等涉案10人；檢方將李聲押獲准，李妻200萬元交保，全案近日依洗錢等罪起訴。

刑事局中部打擊犯罪中心於去年9月破獲博弈機房以廣告行銷公司「掛羊頭賣狗肉」涉嫌經營網路博弈案，又追查出李嫌夫妻檔同時與約7家博弈業者合作，替業者洗錢，利用虛擬貨幣將不法獲利快速移轉，警方即報請台中地檢署指揮，並與中市刑大偵五、偵七隊、中市警二分局等共組專案小組調查。

據調查，李嫌夫妻兩人無業，專職洗錢生意，打著「高薪、輕鬆、免經驗」口號，召募年輕成員加入洗錢水房，多為20初頭的年輕人，且團隊化整為零分散藏匿，避免集結一處遭警一舉破獲，同時利用通訊軟體聯繫從事洗錢犯行，製造偵查斷點；據悉，該水房自去年3去至今已洗錢16億元1646萬餘元，每筆抽取約3.5至7％傭金。

經檢警蒐證追查，今年5月發動兩波查緝行動，陸續將涉案李姓主嫌夫妻檔、幹部及員工等10人查緝到案，發現李嫌夫妻不僅住豪宅、開名車，還有1面牆專放置香奈兒、LV等名牌包；警方查扣現金51萬2000元、約台幣174萬元的虛擬貨幣、名牌包共19只、PORSCHE轎車1輛、ALPHARD廂型車1輛、電腦主機4台及扣押不動產1棟含土地2處（市價6388萬元），總計查扣7320萬元。

中打表示，全案調查後依《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》及《刑法》賭博等罪嫌，將李嫌等人移送台中地檢署偵辦。其中，李男遭檢察官聲押獲准，李妻因懷孕，獲得200萬元交保，其餘成員獲5至10萬元不等交保，全案近日偵結起訴。