SpaceX又將舉行一項創造歷史的太空任務。美東時間8 月 27 日星期二凌晨，代號「北極星黎明」(Polaris Dawn)的任務將要出發，1艘飛龍號太空船將4名太空人送往太空，而且軌道高度將愈來愈高，僅次於阿波羅登陸月球的距離，並且已接觸環繞地球周圍的高能輻射帶。同時有2名太空人將會離開太空船，進行第一次的民間人士太空漫步。

太空網(Spce.com)報導，這次任務是由美國億萬富翁、科技企業家艾薩克曼（Jared Isaacman）發起，他是個太空迷，早在2年前就搭乘過SpaceX的太空船，前往國際太空站旅行。他在返回之後，以為自己就滿足了太空夢想，應該不會再上太空了，然而他又想到另一個任務：飛往更高的太空軌道，並進行首次民間人士太空漫步。

他將任務提交給SpaceX，許多任務細節與經費也是他提出的，因此他成為任務指揮官。之後再招募2位任職SpaceX的工程師莎拉·吉利斯（Sarah Gillis）、安娜·梅農(Anna Menon)一起飛行，最後一個人員是美國空軍前中校史考特「基德」波迪特(Scott "Kidd" Poteet)。

4名太空人有2名會離太空艙，分別是艾薩克曼與吉利斯，但另外2位留在艙內的人員也需要穿上他們的太空服。這是因為飛龍號沒有氣閘，因此開啟艙門時，整個太空艙都會暴露在太空的真空中。

艾薩克曼在新聞發布會上表示，整個艙外活動(也就是太空漫步)，大約需要兩個小時，因為太空艙需要排氣與再加壓。根據任務團隊介紹，艾薩克曼和吉利斯將依序進行太空漫步，而不是一起，每個人可能會在太空艙外待 15 到 20 分鐘。

北極星黎明的4名太空人，在太空漫步其間，他們都必須完整穿好太空服，因為開了艙門以後，艙內就沒有空氣了。(圖/SpaceX)

有分析指出，「北極星黎明」的目標是實現商業太空飛行的破紀錄軌道高度，有可能到達距離地球表面 1,400 公里的，這將超越1966年，雙子星11號(Gemini XI)先前創下的紀錄，成為自阿波羅計畫以來人類抵達的最高地球軌道。

這個高度將使「北極星黎明」進入范艾倫輻射帶(Van Allen radiation belt)，這裡因為地球磁場而大量吸引了來自太陽的高能帶電粒子，但是此處的太空輻射對人類健康和太空船系統有何影響很少研究，因此這場任務將有機會收集到寶貴數據，對於規劃未來的月球和火星任務至關重要。

機組人員還將在太空中測試星鏈基於雷射的通訊技術，這也是未來的深太空任務所需要的技術。