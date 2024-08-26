新浪財經報導，拼多多財報公布後，該公司董事長兼聯席CEO陳磊、執行董事兼聯席CEO趙佳臻、財務副總裁劉珺出席財報電話會議，解讀財報要點，並回答分析師提問。

針對投行提問未來是否有回購和分紅的可能性一事，陳磊回應，拼多多覺得目前公司仍然處於投入的階段。拼多多業務在多線都面臨著激烈的競爭，以及外部環境所帶來的不確定性。因此，陳磊和其他高層都一致認為，在目前進行資本層面的回購或分紅是不合適的。在拼多多高層可預見的未來幾年，覺得沒有這方面的必要。