新浪財經報導，拼多多財報公布後，該公司董事長兼聯席CEO陳磊、執行董事兼聯席CEO趙佳臻、財務副總裁劉珺出席財報電話會議，解讀財報要點，並回答分析師提問。
針對投行提問未來是否有回購和分紅的可能性一事，陳磊回應，拼多多覺得目前公司仍然處於投入的階段。拼多多業務在多線都面臨著激烈的競爭，以及外部環境所帶來的不確定性。因此，陳磊和其他高層都一致認為，在目前進行資本層面的回購或分紅是不合適的。在拼多多高層可預見的未來幾年，覺得沒有這方面的必要。
美股中概股、大陸電商平台拼多多26日公布，2024年第二季營收年增86％至人民幣（下同）970.595億元，遜於市場預期的999.85億元，淨利年增144％至320.09億元。台北時間26日晚間，拼多多美股開盤不久股價重挫逾24％，創下2022年10月以來最大跌幅。
新浪財經報導，拼多多財報公布後，該公司董事長兼聯席CEO陳磊、執行董事兼聯席CEO趙佳臻、財務副總裁劉珺出席財報電話會議，解讀財報要點，並回答分析師提問。
針對投行提問未來是否有回購和分紅的可能性一事，陳磊回應，拼多多覺得目前公司仍然處於投入的階段。拼多多業務在多線都面臨著激烈的競爭，以及外部環境所帶來的不確定性。因此，陳磊和其他高層都一致認為，在目前進行資本層面的回購或分紅是不合適的。在拼多多高層可預見的未來幾年，覺得沒有這方面的必要。
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