台東縣議員鄭崗山提供QR Code條碼掃描，免開口說明即可讓人得知傷勢詳情，另附上術後照片註明「這樣解釋了解我的明白嗎？」。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

台東縣議員鄭崗山左手不慎骨折，為省唇舌之力，徹廣告詞「科技始終來自於人性」，於石膏處貼上QR Code條碼，掃描後即顯示傷勢詳情，如此一來免去重複解釋。他笑說，活在進步的時代，就要善用科技。

台東縣議會今（27）日舉行第9次臨時會，國民黨籍平地原住民議員鄭崗山負傷的左手臂備受矚目，議會同仁紛紛上前關切「怎麼受傷了？」，他順手指了貼在石膏上的QR Code條碼及字條「骨折了請勿碰觸，欲知詳情請掃描」。

現場同仁當即拿起手機掃描條碼，果不其然顯示說明內容，7月20日卑南鄉初鹿村龍過脈部落搭建巴拉冠（卑南族語男子聚會所之意），登上屋頂協助鋪蓋茅草，下來時因鷹架移動踩空落地，左手肩膀摔傷。另附上術後照片註明「這樣解釋了解我的明白嗎？」。

此外，鄭崗山也於臉書公告QR Code條碼，提供廣大關心他的鄉民掃描，不少鄉民好奇嘗試後驚呼「我掃進去真的有東西喔」、「好科技！我很認真的掃描QRCode」、「太酷了」；國民黨籍山地原住民縣議員張全馨嵐也讚揚，「這只能是大拇指般的厲害」。

鄭崗山表示，實在有太多鄉民、朋友關心，一再地重複解釋很累人，既然活在進步的時代，就要善用科技，幽默之餘也回應大家的關心，未來將裝設導航器，提供選民追蹤他所在位置，以利就近為民服務。