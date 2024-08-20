台特化主要產品為矽乙烷，主要用於化學氣相沉積(Chemical Vapor Deposition, CVD)製程，為半導體產業進入先進製程時代的關鍵矽基化合物薄膜的關鍵性材料，目前已建立了全球矽乙烷最大產能單一生產線，獨創的超高純度特殊氣體合成純化技術，可同時產出矽乙烷、矽丙烷；在製程設計規劃階段同時考慮節能減碳及環保永續議題，製程水電用量相對於其他競爭者降低70%以上能耗，且無固態廢棄物產生，超前建構碳中和時代的國際競爭力。

台特化自主研發高端的關鍵特殊氣體材料合成純化製造技術，已建立了特氣產製技術專業Know-How，並取得台灣、中國大陸、美國、韓國新型及發明專利，自有智慧財產保護佈局完善。

台特化的特殊氣體產品須以高低壓特氣鋼瓶裝載，獨創智能化鋼瓶品管系統，透過手機掃描QR Code即可立即追溯產品生產履歷，從進料檢驗到投入原料生成高純度產品自動化充填成品，再經由檢驗精度等級達十億分之一的超微量元素分析實驗室進行品質確認把關，品質純度達到全球最高規格，通過多家世界前十大的國際一級半導體客戶認證並取得供應商資格，不僅利於未來快速向客戶導入新產品，更成為全球供應鏈中首選品牌。

台特化設置在台灣西部科技廊帶的最中心點-彰濱工業區線西段，是台灣精密化學品製造重要聚落，地理位置優越，距離台中港車程30分鐘，與北中南的半導體聚落車程皆在2小時內，提供客戶迅速緊密的產品支援與售後服務，相較於進口的特殊氣體，台特化產品以在地供應的服務減少碳足跡，迎向全球碳中和時代的趨勢。