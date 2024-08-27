道指26日揚升65點或0.16％至41,240.52點，創下歷史新高，原因是美國聯準會（Fed）降息預期升高與美國經濟數據表現優於預期，為美股上攻增添柴火。標指同日下跌0.32％至5,616.84點，距離7月16日創下的史上高點相差不到1％。那斯達克指數下跌0.85％至17,725.77點。

高盛全球市場部門董事總經理兼策略專家羅布納（Scott Rubner）在寫給客戶的報告裡指出：「我們估計，本周每天都有來自於機器交易與企業的170億美元買盤。美股將迎來非常熱絡的三周交易，直到9月16日為止。」

根據高盛模型預估，未來一周商品交易顧問（CTA）將進行「綠色橫掃」（Green Sweep)，也就是無論市場走勢如何都會買入股票。此外，高盛發現上周企業股票回購需求攀升至今年最高，足足是2023年同期的兩倍。但羅布納警告，股市買盤需求可能在三周後耗盡，市場屆時可能偏向下行。