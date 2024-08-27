第一財經報導，據同花順iFinD資料統計，截至8月26日，過去一年，A股IPO受理135家，年減逾7成；按上市日期計算，IPO成功上市的公司共129家，年減293家，募資合計人民幣（下同）962.54億元，年降79.69％，發行費用合計92.92億元，年降74.96％；因主動撤回而終止審核的IPO專案共481家，與去年同期相比增加1倍。

滬深交易所近一年IPO受理數量均下滑超過9成。其中上交所受理18家，年減94.87％；深交所受理15家，年減95.15％。北交所受理IPO項目數量102家，年減25％。此前2022年8月27日〜2023年8月27日同期，滬深北三大交所IPO受理數量分別為351家、309家、136家。

今年至今，三大交易所IPO受理數量僅有32家，30家在北交所，科創板、創業板各有1家。

同時，在審企業數量出現「腰斬」。截至8月25日，各板塊在審企業共333家。其中上交所95家（主機板56家，科創板39家），深交所137家（主機板40家，創業板97家），北交所101家。相比去年8月27日IPO在審企業795家，減少了462家。

在受理、上市數量雙雙下滑的同時，今年隨著IPO財務指標、板塊定位等上市門檻進一步提高，以及加大首發企業現場檢查比例、申報即擔責等嚴監管要求下，IPO專案出現大面積撤回。

報導稱，同花順iFinD資料顯示，2023年8月27日〜2024年8月27日期間， A股IPO撤回項目數量達到481家，年增1.27倍，此前同期IPO撤回項目數量僅為212家。

從保薦機構來看， IPO撤回多集中在項目基數較大的排行前幾名的券商。同花順iFinD資料顯示，過去一年，涉及IPO專案撤回的券商共有68家，其中有8家券商撤回項目在20個以上。

今年以來，撤否項目數量最多的是中信證券為47單，其次是中信建投36單，中金公司、海通證券均撤回27單，還有民生證券、國金證券、華泰證券、國泰君安撤回項目均超過15單。此外，包括中原證券、華西證券在內的13家中小券商項目撤回率達到100％。

IPO撤回原因，則包括財務指標不達標、持續經營能力受到質疑、上市前突擊「清倉式分紅」等多方面因素。比如天元航材、僑益股份、浙江控閥等多家企業均存在淨利潤不達標情形；小倫智造、中智股份、恒達智控等多家企業因上市前分紅遭到問詢；還有集美新材、尚水智慧、華茂偉業等企業的經營業務、持續盈利能力等遭到質疑。

另外，加大在審企業及相關仲介機構現場檢查力度也是IPO撤回的原因之一。2024年以來，中國證券業協會已公布兩批IPO企業現場檢查抽查名單，第一批是恒達智控、城建設計，第二批是中國鈾業。截至目前，第一批的兩家IPO企業均已撤單。其中，恒達智控撤單後，發行人、保薦機構中信建投證券、申報會計師立信會計所以及相關責任人均被罰。

報導指出，IPO項目數量的下滑，也導致A股募資金額和發行費用大幅縮水。據同花順iFinD資料統計，截至8月27日，過去一年，A股129家IPO募資合計962.54億元，年降79.69％。

其中，僅有6家IPO企業募資金額超過20億元，最高的是永興股份24.3億元；募資金額超過10億元、不足20億元的共有26家。而在2023年8月27日〜2024年8月27日同期，募資金額超過30億元的IPO企業便有24家，還有2家超過百億。

IPO發行費用方面，與過去一年相比縮水超過7成。2023年8月27日〜2024年8月27日期間，IPO發行費用合計92.92億元，年減74.96％。其中，承銷保薦費65.83億元，占比約71％，年降76.94％；審計驗資費13.93億元，占比約15％，年降68.38％；律師費7.75億元，占比約8％，年降67.60％。

從費用率來看，IPO發行平均費用率為11.37％，年增1.15個百分點；承銷保薦平均費率為7.59％，年增0.25個百分點；審計驗資平均費率為2.04，年增0.48個百分點；律師費平均費率為1.11％，同比增加0.29個百分點。

報導稱，分保薦機構來看，近30家券商承銷保薦費用不同程度下滑，包括中信證券、國金證券、浙商證券等11家券商年降超過90％；包括中金公司、中信建投、申萬宏源等8家券商年降超過80％；海通證券、華泰證券以及國泰君安等多家券商承銷保薦費用下滑超過5成以上。另外，僅有長城證券、財通證券以及招商證券等13家業務量不多的券商承銷保薦費用同比有所增長。