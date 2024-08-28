「金斯維爾號」艦名取自德州城鎮，艦組員也別出心裁，戴上牛仔風格軍帽參與成軍典禮。 （取自DVIDS網站）

軍聞網站「Army Recognition」26日報導，美國海軍第18艘、也是倒數第2艘獨立級近岸作戰艦「金斯維爾號」（LCS 36），24日在德州港市聖體城（Corpus Christi）舉行成軍儀式，將加入同級艦服役陣容，共同強化美國海上安全能量。

美國海軍表示，「金斯維爾號」是首艘以德州金斯維爾鎮為名的艦艇，由於該鎮是美國早年開發西部與南部地區的重要發跡點，加上鄰近設立於二戰時期的金斯維爾海軍航空站（Naval Air Station Kingsville），更是美國海軍機隊重要訓練基地，因此艦組員別出心裁戴上德州傳統牛仔帽型軍帽，主持儀式的美國海軍助理部長隆博則期許艦組員傳承開國精神，為維護國家利益與區域秩序堅守崗位。

報導指出，「金斯維爾號」採用獨特的三船體艦身設計，具備高航速、寬廣艦內空間與優異酬載能力特性，最大航速可達47節（約每小時87公里），最大航程可達7960公里，並可搭載2架MH-60R/S直升機執行巡邏任務。此外，由於美國海軍已開始在同級艦上配備水雷反制（MCM）系統，因此未來「金斯維爾號」也可望配備同級設備，強化美軍新世代掃雷戰力。

美海軍計畫建造19艘獨立級LCS，「金斯維爾號」是倒數第2艘，而最後一艘「皮耶號」已於8月5日下水，預計明年服役。