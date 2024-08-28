宜蘭頭城搶孤將在9月2日舉行，卻有7支隊伍以「裁判長不公」為由聯署棄賽，昨日主辦方決定除名。杏輝搶孤隊為訓練已久卻不能參賽的選手持續溝通爭取參賽權，主辦方仍除名。遂杏輝集團對外發表聲明，宣布「將不再派團參賽」，讓杏輝搶孤隊11年來在兩岸三地的優異戰績畫下句點，多人感到心痛不捨。

杏輝搶孤隊2013年成軍參賽至今已11年，除了傳承宜蘭家鄉搶孤文化，也帶隊前往屏東恆春搶孤比賽交流，甚至兩度遠赴福建龍海參加跨海國際賽，曾獲三地冠軍寶座，優異戰績至今無人能及。但在今年頭城搶孤活動前夕，發生棄賽風波，杏輝集團昨日與主辦方努力溝通，主辦方仍決定除名隊伍及選手。

因此杏輝高層今（28日）凌晨發表「杏輝支持搶孤的心不變」聲明，宣布今後將不再派團參與這項民俗活動，但身為搶孤活動的長期贊助與參與者，仍將一本初衷持續支持搶孤文化的推動，衷心希望搶孤活動順利舉辦，吸引國際的關注，將此一台灣文化介紹到全世界。

而杏輝搶孤領隊吳富霖在臉書發表心痛貼文，「今天說再見，這是真的！您知道叫我放棄搶孤很不捨」，他說自己有許多搶孤的故事、訓練、比賽、歷史、文化、習俗要告訴大家，帶隊到處征戰已邁入第12年，從宜蘭頭城、屏東恆春、台南七股、福建龍海，共出賽18場、獲得21支順風旗，都是全體成員辛苦的成績單。

吳富霖提到，公司特地設立搶孤文物舘及訓練場，搶孤的精神就是「克服困難、同心協力、奮發登高、濟世衆生」，搶孤的目的就是「人飢己飢、慈悲為懷的心」，他說，離開很不捨，但是公司已經決定，必須遵守。PO文一貼出，網友們皆在下方留言感到不捨，鼓勵聲不斷，感謝他們堅持初衷推廣地方文化。