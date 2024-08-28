頭城搶孤日前發生棄賽風波，12支隊伍中有7隊連署發布棄賽聲明，主辦單位頭城中元祭典協會昨天開會決定除名，並再次開放報名補足缺額，今天（28日）搶孤大會主席楊碧村說，已有10支隊伍表態要報名，他還擔心隊伍太多怎麼辦，要補足罷賽的缺額一定沒問題。

7支隊伍中包括搶孤常勝軍「杏輝搶孤隊」，杏輝藥品昨晚發聲明表態不再派團參賽，對此中元祭典協會理事長簡英俊坦言「可惜」，因為杏輝隊不論是戰績或訓練上，可以說是搶孤隊伍的模範，希望杏輝未來可以繼續支持搶孤。

頭城搶孤將在9月2日晚間登場，今天中元祭典協會對外說明今年搶孤特色，搶孤活動中還有「搶飯棚」，堪稱是搶孤的熱身賽，因棄賽風波，棄賽隊伍中有5人報名搶飯棚，也一併遭除名，因此搶飯棚釋出5名缺額提供報名。

此外，棄賽隊伍中的國際搶孤隊有2名外國籍選手，主辦方考量2人是受池魚之殃，經討論後，保留這2名外國籍選手今年參加搶孤的權利，其他棄賽隊伍的選手則不能再次報名今年搶孤。