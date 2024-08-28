一名50歲女子，5個月內爆肥20公斤，她原以為是更年期作祟，有回家人發現她半夜會去開冰箱，才知她是因服用安眠藥，產生斷片的現象，不自覺會去找食物吃，經醫師幫她調整藥物後，8個月就瘦了12公斤，醫師表示，鎮劑類的藥物，例如安眠藥、抗焦慮藥，都有些互相的作用，若是濫服即可能產生斷片等副作用。

陳榮堅說，在臉書粉專PO文指出，安眠藥種類多，最忌諱自行亂服用，上述這名女子，來看他的減重門診，她的身高150公分，體重70公斤，在5個月內胖了約 20 公斤。

陳榮堅說，女子一開始以為是更年期導致肥胖，問了他很多問題後，突然說大概在5個月前有睡眠問題，於是問朋友都吃什麼安眠藥，朋友介紹給她一款藥，她吃了後覺得開始睡得很好，但每天早上都會發現冰箱的東西變少，後來家人剛好發現她半夜會自己去冰箱拿東西吃。

陳榮堅說，原來是女子服用安眠藥後，造成斷片的現象發生，會在不自覺的情況下開冰箱找食物吃，導致她的體重在短時間內迅速增加。後來他幫女子調整藥物，1個月後她就少了 3 公斤，8個月後就瘦了 12 公斤。

陳榮堅說，安眠藥可能是許多人家中的常備藥物，但其實安眠藥有分抗組織胺、誘導睡眠藥劑、安眠藥、鎮定劑，抗組織胺主要是利用它的副作用來達到助眠效果，只要是由專業醫師開的處方藥，都是相對安全的。

陳榮堅指出，誘導睡眠藥劑是針對難以入睡的人，有些人睡前容易胡思亂想，適度服用這類藥物可以幫助入眠。而對於容易入睡，但淺眠、容易被吵醒的人，使用安眠藥可以提高睡眠品質。

陳榮堅指出，鎮定劑是一種藥物的總稱，包含誘導睡眠藥劑、安眠藥、抗焦慮藥，甚至部分肌肉鬆弛劑等，這些藥物都有一些互相的作用。在臨床上，遇到有睡眠困擾的病人，通常會先給予簡單的誘導睡眠藥劑，再依照病人的情況調整藥物與劑量，比較怕的是病人自己隨便用藥。