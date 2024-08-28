母熊帶兩隻小熊於森林探索的可愛身影。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義黑熊監測有驚喜，小黑熊接近台18線跑跳畫面萌翻。

嘉義縣鄒族獵人協會執行113年度台灣黑熊生態服務給付計畫，多次拍到黑熊出沒，甚至有小黑熊跑跳的可愛畫面，為鼓勵參與巡護的部落社區進行棲地監測，嘉義分署頒發5萬元棲地監測獎勵金給協會獵人，進一步透露，目前已在阿里山至塔塔加地區架設40台相機進行黑熊族群監測，監測到的黑熊活動以日間為主，出現地點大多遠離部落社區與遊憩區，但少數個體已相當接近台18線，甚至稍微靠近山區村落及遊客活動區域。

黑熊挖掘樹洞中無螫蜂巢取食蜂蜜的珍貴影像。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

監測相機拍攝到發情中的母熊，據觀察黑熊個體健康有活力。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

林業署嘉義分署表示，為增進部落社區對台灣黑熊的認識，並投入在地黑熊保育工作，林業保育署嘉義分署自2023年開始，在黑熊分布熱點區域推行台灣黑熊生態服務給付計畫，內容包括巡護監測及入侵自主通報，提供黑熊入侵通報獎勵及宣導部落黑熊誤補無罪，鼓勵在地民眾參與黑熊保護。

現行巡護監測的部分由社區部落組織成立巡守隊，每月協助巡守黑熊潛在棲地，進行違法獵具通報及宣傳使用改良式獵具等工作，嘉義分署說，參與巡守的部落社區，配合紅外線自動相機的架設，於巡守範圍內拍攝到黑熊影像，每次發給最高5萬元獎勵金，每年以3次為限。

林業保育署嘉義分署27日頒發棲地監測獎勵金給嘉義縣鄒族獵人協會理事長(右)浦珍珠。（林業署嘉義分署提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義分署指出，鄒族獵人協會獵人湯志卿5月分兩度在新高口巡守區域拍攝到黑熊，6月分更拍攝到小熊的畫面，顯示該區域黑熊族群非常活躍，至於部落社區所拍攝的黑熊影像，除可提供黑熊族群數量分布、生態習性監測資訊，也可會透過「生態服務給付」方案，提供「生態薪水」給協助維護瀕危物種棲地的居民，以降低人獸衝突、共享保育成果，所以特別於昨（27日）頒發5萬元棲地監測獎勵金給協會獵人。

除了嘉義縣鄒族獵人協會生態服務給付巡守拍攝到黑熊，嘉義分署亦委託生態公司於阿里山至塔塔加地區架設40台相機進行黑熊族群監測，有20台拍攝到台灣黑熊，其中有少數黑熊個體相當接近台18線，且除黑熊分布外，相機影像也提供許多個體及族群生態訊息，諸如壯碩健康的大公熊、發情中的母熊、帶著2隻幼熊的母熊，以及挖掘樹洞中無螫蜂巢取食蜂蜜的珍貴影像紀錄。

台灣黑熊是瀕危的珍貴野生動物，依嘉義分署監測資料顯示，近年少數黑熊個體有稍微靠近山區村落及遊客活動區域情形，為尋求瀕危黑熊保育及山村安寧，減緩人熊衝突，嘉義分署鼓勵山區部落及村落居民參與台灣黑熊生態服務給付。

藉由黑熊目擊與痕跡的即時通報、每月定期巡守周遭山林、若有黑熊接近村落農墾區，配合暫時移除飼料、妥善處理廚餘等吸引源，達到與黑熊和平共存的境界，同時宣導一般民眾在行車、健行過程中，與黑熊等野生動物保持適當距離，落實無痕山林原則，共同創造與熊共存的里山森林。