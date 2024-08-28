56歲「大牛」羅時豐近年因經營Youtube頻道翻紅，未料近日傳出頻道易主、和姪子鬧翻。之前傳雙方失和主因，是羅時豐過於寵溺小兒子有關。對此，心理諮商師林萃芬認為，就她看來羅時豐是很在乎孩子的，但卻忘了去細心了解孩子身邊到底發生什麼事。

林萃芬最近在《新聞挖挖哇》表示，最近關注羅時豐的新聞，統整各家媒體報導後覺得是羅時豐保護孩子過度。她認為因為小孩發生過車禍、歷經生死關卡，羅時豐基於補償、愧疚心理，才會對小兒子百依百順，有求必應，導致剝奪了小孩學習的機會。

出道30多年的羅時豐有國民姑丈稱號。（圖／中時資料照）

林萃芬說，看到報導指出羅時豐當時在孩子出車禍後回應不捨得指責小孩，希望不經一事、不長一智就好，看得出很在乎孩子的情緒，但忘記做一件事即為「去了解孩子到底發生什麼事」，例如去明白孩子身邊交的是什麼樣的朋友，也忘了培養孩子責任感、判斷力和解決問題的能力。

林萃芬認為羅時豐太過度合理化小孩的行為。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！ Youtube）

【搶播】過度保護孩子！羅時豐少做了什麼事？

林萃芬指出，她認為羅時豐所做的就是不斷催眠自己，合理化小孩的種種行為，導致孩子跟人起衝突時選擇跟朋友一起去打對方，但正確的做法應該是報警。而剝奪了孩子的學習機會後，會導致小孩步步錯，不斷發生類似的事，她建議羅時豐身為家長，若再次遇到孩子出事，應該要認真機會教育對方發生事情應有的正確反應和行為，以矯正對方錯誤的觀念。