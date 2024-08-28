一名網友昨天指出，好友住的台北某社區大樓貼出新公告，大廳是社區的門面，嚴禁住戶把大廳沙發區當家裡客廳使用，規定住戶限使用1.5小時，讓好友不爽，每個月管理費近3000元，卻不能用公共空間，於是待在大廳2小時不走，和管委會總幹事吵起來，還被嗆「不爽你可以搬走」。

原PO昨天在PTT發文，好友住在台北某社區，但最近社區公告大廳沙發區是短時間會客訪談用，禁止當成自家客廳，為維持公共設施品質、住戶權益，住戶使用大廳限1.5個小時，好友看到公告後一肚子火，每個月管理費將近3000元，憑什麼限制住戶使用公共空間。

原PO貼出社區公告，大廳沙發區住戶使用限1.5小時。（翻攝自PTT）

原PO表示，於是好友跟管委會總幹事吵起來，對方嗆他「不爽你可以搬走呀」，惹得朋友更怒，決定挑戰管委會，昨天待在大廳沙發坐了2小時，管理員勸朋友離開，「不然可能要報警了」，好友回嗆「你報呀」，結果管理員也不敢報警，最後不歡而散。好友還說，他就等大樓管委會提告，或是有人對他動手，他搜集到證據再提告。然而原PO不解，「這棟大樓管委會搞這東西是滿離譜的，合法嗎？」不知該怎麼幫好友。

貼文PO出後，許多網友認為這規定不合理，「路人不行，住戶想待多久都可以吧」、「有點好笑，住戶待超過1.5個小時又怎樣」、「管委會突然公告這事本身就不合理，規約可不是管委會說了算，要開會決議的」；不過也有人懷疑事出必有因，「應該前面是有人佔著大廳，搞得大家都不舒服」、「你如果遇過一群人霸佔一整天吹冷氣聊天，你就會舉贊成票了，而且1.5小時是也夠久了」。