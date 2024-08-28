9月17日前在全家完成學雜費繳納，每筆交易序號皆會送「萌萌恐龍姓名貼紙」兌換券。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11引進日本超夯雜貨「Watts均一價59元專區」，全台目前已拓展超過300店。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11即日起國際精品專櫃推日韓流行名物季，多款日韓療癒零食2件8折、3件77折。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富攜加州葡萄乾管理委員會推3款聯名麵包新品，9月17日前搭Hi café 中杯冰／熱美式咖啡享合購價59元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「哈燒熱點」中的「經典葡式蛋塔」，39元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

暑假後迎接新學期，超商掌握開學餐食商機，針對學校周邊商圈門市，早正餐、麵包備貨較一般門市提升約3成，同時開發小零嘴讓學生下課解饞，文具用品與外宿打掃的清潔用品也祭折扣，繳納學雜費還有機會抽遊日機票。

全家放送多元開學應援活動，10月1日前到實體店買餐餐超值配49元、59元、69元、79元組合餐，並於結帳時報會員或出示App會員條碼，可抽獎學金5萬元、iPad Pro 13吋等大獎；9月17日前使用代收繳費、FamiPort票券等服務，有機會抽日本北海道5天4夜機加酒雙人自由行，且完成學雜費繳納，每筆交易序號再送「萌萌恐龍姓名貼紙」兌換券，可DIY專屬姓名貼。

7-11除了國際精品專櫃推多款日韓療癒零食，並祭2件8折起好康外，更強打「Watts均一價59元專區」，引進日本佰元商店廚房、收納、衛浴商品，「時尚文具專區」則推各式日本進口文具、筆記本等逾400種文具選擇，10月1日前指定商品任選2件88折、4件75折；而「用品量販專區」主打學生租屋族必囤用品，精選洗衣精、廚廁清潔等，9月17日前指定牙膏、衛生棉等任選買1送1，預期相關類別業績可較前期成長逾2成。

萊爾富推薦適合作早餐的加州葡萄乾聯名麵包新品「葡萄奶霜夾心麵包」，以鬆軟葡萄乾麵包搭香濃奶霜內餡，愈嚼愈香，9月17日前於門市買該系列聯名麵包新品搭Hi café中杯冰／熱美式咖啡享合購價59元，同一時段，Hi café大杯系列咖啡／奶茶近30款商品，不限冰熱享任選第2杯8折。

OKmart於9月11日前推指定麵包如「新感覺夾心」、「晨光吐司」享任選第二件折10元，指定烘焙品搭OK CAFE熱牛奶等，合購價只要49元起；另開學後亦帶動現做熱食業績，不少學生放學會順手買「哈燒熱點」商品，如「香酥棒腿」、「葡式蛋塔」等止餓。