京華城容積獎勵案爭議持續延燒，台北地檢署今早約談並搜索京華城案相關證人，包括威京集團負責人沈慶京，中石化(1314)最新聲明表示，關於檢調單位於今(28)日針對京華城案至公司及子公司台北辦公室搜索調查等事宜，將全力配合檢調要求並提供相關協助，此外，本公司及子公司營運及財務狀況一切正常。