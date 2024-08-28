中石化最新發布三點聲明表示:

1.針對京華城案，本公司及子公司均全力配合檢調要求並提供相關協助。

2.本公司及子公司營運及財務狀況一切正常，該事件對於本公司之財務、業務及股東權益並無影響。

3.另據媒體報導，威京集團疑遭搜索及本公司大股東疑遭約談等情事，屬股東個人行為，概與本公司無涉。

以京華城股權結構來說，中石化直接、間接持有京華城約37%，另外，中工(2515)則持股23%。

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