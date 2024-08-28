洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒在苗栗獅潭鄉駐村一個月，拍攝客家電視台實境《啊喔！最Kiang駐村小隊》，節目最終任務是要與鄉親們用客語一同演出舞台劇《天光》。4人談起籌備的經過，都一時控制不住情緒的感性落淚，隊長洪都拉斯說：「我演過很多舞台劇，沒有像今天這麼激動爆哭的，我告訴他們這是屬於他們、屬於所有獅潭鄉民的夜晚。這一個月我們從陌生、熟悉到成為家人的過程中，滿滿獅潭的人情味、美景和美食，到現在滿滿的情緒，我們共同完成了一項不可能的任務。」

出道30年，首次挑戰實境節目的洪都拉斯，5月接受本報專訪時提到，吸引他加入團隊最重要的因素之一，是與當地平均80歲長者們一起從無到有，在半個月內協力演出一齣精采絕倫的客語舞台劇，「我覺得讓村民參與舞台劇，是一般人會覺得很不可思議的事情，但是如果把它做好，它就會是一部作品，很多人這輩子都不曉得有沒有這樣的機會。」他表示，舞台劇是他們跟所有村民從無到有的情感累積及心血，經過每天2小時、半個月的排練，讓鄉親們體悟到演戲的真諦，「我們看到他們的認真，雖然事情不一定是最圓滿的，但是一定是最成功的。」

洪都拉斯（右）與鄉民一起演出舞台劇。（客家電視台提供）

高英軒回憶起駐村一個月的點點滴滴，忍不住說到哽咽：「我覺得駐村真的是當兵式的體驗，他們問我演舞台劇比較辛苦？還是拍實境比較辛苦？我覺得實境比較辛苦。可是如果沒有前面和他們的相處，沒有這樣一個拉一個被催生出來，很難得到台下又響又亮的回饋，整個過程很感動一切得來不易。」

施名帥（左）飾演私奔的中年阿雄。（客家電視台提供）

施名帥同樣感動不已，「不管是當演員或主持外景也好，我的經驗裡很難有這種奇蹟！這奇蹟不只是一個作品，包含人與人的交流，以前也沒有這樣的經驗。」温貞菱則說，「我們在彩排最後，演員們全部擁抱在一起，感受著大家的呼吸，大家用盡全力去表現，所有的一切都是大家一起去完成的。」

《天光》由駐村小隊與獅潭鄉民們一同完成。（客家電視台提供）

舞台劇陣容豪華，除了四位優秀演員，還有金曲歌后吉那，表演指導方面也特別邀請金鐘男配黃迪揚。演出當日，藝人好友林柏宏、胡宇威、陳庭妮驚喜現身觀賞，林柏宏稱讚：「不敢相信！我真的必須說，看這個舞台劇非常感動，這應該要排二個月吧！我還想說到哪裡找會演、會跳又會講客家話的演員，原來是獅潭的鄉親，真的好佩服！」胡宇威及陳庭妮夫婦說：「有點為他們（鄉親）緊張，以為他們會需要提醒，但這真是場好哭又好笑的作品。」《啊喔！最Kiang駐村小隊》最精彩的舞台劇成果，將於本周五晚間8點在客家電視頻道播出。